Die Fraktion der AfD fordert eine Überprüfung der von der EU festgelegten Stickstoffdioxid-Grenzwerte (NO 2 ), die seit 2010 in deutschen Städten angewendet werden. So steht es in einem Antrag (19/1213), den der Bundestag am Donnerstag, 19. April 2018, zusammen mit einem Antrag der FDP zur Luftreinhaltung im Straßenverkehr (19/1693) in erster Lesung beraten hat. Der AfD Antrag wird federführend im Umweltausschuss, der FDP-Antrag federführend im Verkehrsausschuss beraten. Die FDP hatte dafür plädiert, ihn ebenfalls federführend im im Umweltausschuss beraten zu lassen, konnte sich aber gegen die Mehrheit von CDU/CSU und SPD nicht durchsetzen.

Antrag der AfD

Die AfD will, dass der Bundestag feststellt, dass in Deutschland keine toxikologisch bedenklichen Stickstoffdioxid-Grenzwerte in öffentlich zugänglichen Bereichen bestehen und dass es keine wissenschaftlich erwiesenen Zahlen zu Erkrankungen oder Todesfällen aufgrund von Überschreitungen von Stickstoffdioxid-Grenzwerten in Deutschland gibt.

Zugleich solle der Bundestag die Bundesregierung auffordern, eine neuerliche Überprüfung des europäischen Grenzwertes von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Stickstoffdioxid für öffentliche Bereiche herbeizuführen.

Antrag der FDP

Ökonomisch, ökologisch und sozial solle die Luftreinhaltung im Straßenverkehr ausgestaltet werden, fordern die Liberalen in ihrem Antrag. Die Bundesregierung solle eine bundesweit vergleichbare Schadstoffmessung in deutschen Städten gewährleisten und Möglichkeiten zur Digitalisierung der Infrastruktur nutzen, um den Verkehr zu verflüssigen.

Ebenso solle die Regierung Umgehungsstraßen effektiv ausbauen und den öffentlichen Personennahverkehr stärker vernetzen. Bei der Festlegung von Grenzwerten sollen die Ergebnisse von klinischen Studien berücksichtigt werden, heißt es in dem Antrag.

Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation

Der gültige NO 2 -Jahresmittelwert für die Außenluft von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter wurde 1999 auf Vorschlag der EU-Kommission von den EU-Mitgliedstaaten beschlossen und 2008 von der EU bestätigt. Gleichzeitig wurde ein Ein-Stunden-Mittelwert von 200 Mikrogramm pro Kubikmeter verabschiedet, der höchstens 18 Mal pro Jahr überschritten werden darf (EU 2008). Die EU-Grenzwerte zur Luftreinhaltung wurden in allen Mitgliedstaaten und somit auch in Deutschland in nationales Recht umgesetzt.

Die EU-Kommission stützt ihre Vorschläge für Grenzwerte auf Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation WHO. Die Empfehlungen der WHO wurden im Jahr 2000 als Luftgüteleitwerte in den WHO Air Quality Guidelines for Europe veröffentlicht (WHO 2000). (nal/vom/19.04.2018)