Liveübertragung: Donnerstag, 24. Juni, 9 Uhr

Im Bundestag gibt Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel (CDU) am Donnerstag, 24. Juni 2021, eine Regierungserklärung zum Europäischen Rat am 24. und 25. Juni in Brüssel ab. Für die Erklärung der Kanzlerin sind 20 Minuten, für die anschließende Aussprache eine Stunde Zeit eingeplant.

Klimaschutz, Corona, Russland

Zu den Themen des EU-Gipfels werden der Klimaschutz und die internationale Solidarität bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie durch Weitergabe von Impfstoffen gehören. Auch außenpolitische Fragen, wie eine Strategie gegenüber Russland und die Umsetzung des Handels-und Kooperationsabkommens mit Großbritannien, sollen erörtert werden. (sas/14.06.2021)