Der Bundestag stimmt am Donnerstag, 24. Juni 2021, ohne Debatte über Kandidaten der Fraktionen zur Besetzung des Stiftungsrates der neuen Bundesstiftung Gleichstellung, des Beratungsgremiums gemäß Paragraf 39 Absatz 1 des Stasi-Unterlagen-Gesetzes und des Stiftungsrates der „Stiftung Orte der deutschen Demokratiegeschichte“ ab.

Zur Wahl des Stiftungsrates der Bundesstiftung Gleichstellung liegen Wahlvorschläge der CDU/CSU (19/30434), der SPD (19/30396), der AfD (19/30607), der FDP (19/30410), der Linksfraktion (19/29976) sowie von Bündnis 90/Die Grünen (19/30397) vor. Zur Wahl des Beratungsgremiums nach dem Stasi-Unterlagen-Gesetz gibt es Wahlvorschläge von CDU/CSU (19/31004), SPD (19/30407) und der AfD (19/30408), ebenso für die Wahl in den Stiftungsrat der „Stiftung Orte der deutschen Demokratiegeschichte“ (CDU/CSU: 19/30931, SPD: 19/30929, AfD: 19/30930).

Stiftungsrat der Bundesstiftung Gleichstellung

Die CDU/CSU-Fraktion schlägt ihre Abgeordneten Dr. Silke Launert, Yvonne Magwas, Nadine Schön und Marcus Weinberg zur Wahl der Mitglieder des Stiftungsrates der Bundesstiftung Gleichstellung vor (19/30434). Als stellvertretende Mitglieder nominiert sie ihre Abgeordneten Maik Beermann, Silvia Breher, Torbjörn Kartes und Stephan Pilsinger. Die SPD-Fraktion hat ihre Abgeordneten Josephine Ortleb und Sönke Rix als Kandidaten für die Wahl aufgestellt (19/30396). Als stellvertretende Mitglieder nominiert sie ihre Abgeordneten Yasmin Fahimi und Katja Mast.

Die AfD-Fraktion schlägt als Mitglied den Abgeordneten Thomas Ehrhorn und als Stellvertreter den Abgeordneten Martin Reichardt vor (19/30607). Die FDP-Fraktion schlägt ihre Abgeordneten Nicole Bauer als Mitglied und Gyde Jensen als stellvertretendes Mitglied vor (19/30410). Die Linksfraktion nominiert ihre Abgeordnete Doris Achelwilm (19/29976). Als stellvertretendes Mitglied schlägt sie ihre Abgeordnete Cornelia Möhring vor. Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen hat ihre Abgeordnete Ulle Schauws als Kandidatin für die Wahl vorgeschlagen (19/30397). Als stellvertretendes Mitglied nominiert sie ihre Abgeordnete Filiz Polat.

Der Bundestag hatte Ende Mai ein Gesetz zur Errichtung der Stiftung, die Gleichstellung von Frauen und Männern in Deutschland fördern soll, beschlossen. Dem Stiftungsrat gehören neben der Bundesfamilienministerin als Vorsitzende zehn Abgeordnete des Bundestages an. Er überwacht die Geschäftsführung der Stiftung durch das Direktorium und entscheidet in allen Angelegenheiten, die für die Stiftung und ihre Entwicklung von grundsätzlicher oder besonderer Bedeutung sind.

Beratungsgremium nach dem Stasi-Unterlagen-Gesetz

Für die CDU/CSU stellt sich der Abgeordneten Arnold Vaatz (19/31004) zur Wahl. Die SPD hat zur Besetzung des Beratungsgremiums die Abgeordnete Katrin Budde (19/30407), die AfD den Abgeordneten Ulrich Oehme vorgeschlagen (19/30408).

Zur Beratung des Bundesbeauftragten bei der wissenschaftlichen Aufarbeitung der Tätigkeit des DDR-Staatssicherheitsdienstes sowie bei der Konzeption seiner Forschungsarbeit wird ein wissenschaftliches Beratungsgremium gebildet, das aus neun Mitgliedern besteht. Das wissenschaftliche Beratungsgremium begleitet die Forschungsarbeit und Publikationstätigkeit des Bundesbeauftragten wissenschaftlich und fördert und unterstützt die Zusammenarbeit und den Informationsaustausch des Bundesbeauftragten mit anderen wissenschaftlichen Einrichtungen.

Der Deutsche Bundestag benennt neun Personen, die sich durch besondere Kenntnisse im Bereich der Forschung zur DDR, zu Diktaturen, zum Kommunismus, zur vergleichenden Zeitgeschichte oder zu Struktur, Methoden und Wirkungsweise von Geheimdiensten auszeichnen. Die für Kultur und Medien zuständige oberste Bundesbehörde bestellt die Mitglieder für die Dauer von fünf Jahren. Eine einmalige Wiederbestellung ist zulässig.

Mitglieder des wissenschaftlichen Beratungsgremiums werden zur Verschwiegenheit über die ihnen bei ihrer Tätigkeit bekannt gewordenen personenbezogenen Informationen verpflichtet, soweit sie nicht offenkundig sind. Die Verschwiegenheitspflicht besteht auch nach Beendigung ihrer Mitgliedschaft im wissenschaftlichen Beratungsgremium fort.

Stiftungsrat der „Stiftung Orte der deutschen Demokratiegeschichte“

Schließlich stimmt der Bundestag über die Wahlvorschläge von CDU/CSU (19/30931), SPD und AfD (19/30930) zur Wahl von Mitgliedern des Stiftungsrates der „Stiftung Orte der deutschen Demokratiegeschichte“ ab. Für die Union stellen sich Gitta Connemann und Volker Kauder sowie als Stellvertreter Andrea Lindholz und Yvonne Magwas zur Wahl. Die AfD nominiert ihren Abgeordneten Dr. Götz Frömming sowie als Stellvertreter Dr. Marc Jongen.

Der Bundestag hatte am 9. Juni 2021 den Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Errichtung einer „Stiftung Orte der deutschen Demokratiegeschichte“ (19/28648, 19/29634) in der vom Ausschuss für Kultur und Medien geänderten Fassung (19/30342) angenommen. Mit dem Gesetz soll eine „Stiftung Orte der deutschen Demokratiegeschichte“ errichtet werden. Deren Aufgabe wird es sein „der Erinnerung an die wechselvolle Geschichte der Demokratie in Deutschland Sichtbarkeit zu verleihen, Verständnis für Ursachen und Wirkungen zu wecken, das Wertefundament der freiheitlichen demokratischen Grundordnung anschaulich und breitenwirksam zu vermitteln und den Wert eines demokratisch verfassten Gemeinwesens noch stärker im Bewusstsein der Bevölkerung zu verankern“. Es wird eine bundesunmittelbare, rechtsfähige Stiftung des öffentlichen Rechts mit Sitz in Frankfurt am Main geschaffen, die dem Anliegen einer verstärkten Befassung mit den Themen Demokratie und insbesondere ihrer Geschichte in Deutschland die notwendige Aufmerksamkeit ebenso wie Breitenwirkung verschafft. Dadurch soll der demokratische Zusammenhalt gestärkt werden. (aw/sas/23.06.2021)