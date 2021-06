Der Unterausschuss Bürgerschaftliches Engagement zieht Bilanz der Engagementpolitik in der zu Ende gehenden Wahlperiode.

„Engagementpolitik in der 19. Wahlperiode – Bilanz und Ausblick“ lautet das Thema einer öffentlichen Anhörung im Unterausschuss „Bürgerschaftliches Engagement“ des Familienausschusses am Dienstag, 22. Juni 2021. Die Sitzung unter Leitung von Alexander Hoffmann (CDU/CSU) betrifft den Zeitraum seit der letzten Bundestagswahl 2017. Sie beginnt um 12 Uhr im Sitzungssaal E 400 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin und dauert zwei Stunden.

Die Sitzung wird live im Internet auf www.bundestag.de übertragen.

Fünf Sachverständige geladen

In seiner letzten Sitzung in dieser Wahlperiode blickt das Gremium auf Dinge zurück, die in den vergangenen vier Jahren im Bereich des bürgerschaftlichen Engagements erreicht wurden. Auch der nach wie vor bestehende Handlungsbedarf im Politikfeld von Engagement und Ehrenamt soll besprochen werden.

Fünf Sachverständige stehen den Abgeordneten als Gesprächspartner zur Verfügung. Der Parlamentarische Staatssekretär bei der Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Stefan Zierke (SPD), wird die Gesprächsrunde mit einem 15-minütigen Vortrag eröffnen. Weitere Gesprächspartner der Abgeordneten sind Jan Holze, Vorstand der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt (DSEE), Tobias Kemnitzer, Geschäftsführer der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen e. V. (bagfa), Dr. Ansgar Klein, Hauptgeschäftsführer des Bundesnetzwerks Bürgerschaftliches Engagement (BBE) und Dr. Christoph Steegmans, Leiter der Unterabteilung 11 „Engagementpolitik“ im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.

Der Unterausschuss hat bereits eine Bilanz seiner Arbeit vorgelegt und am Mittwoch, 9. Juni 2021, den Bericht über seine Tätigkeit in der laufenden Wahlperiode an den Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend übergeben. (vom/16.06.2021)