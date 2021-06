Die Enquete-Kommission „Berufliche Bildung in der digitalen Arbeitswelt“ stellt am Dienstag, 22. Juni 2021, ihren Abschlussbericht in einer öffentlichen Sitzung vor. Die Sitzung unter Leitung von Antje Lezius (CDU/CSU) beginnt um 13 Uhr in der Halle des Paul-Löbe-Hauses in Berlin und dauert zweieinhalb Stunden.

Die Sitzung wird live im Parlamentsfernsehen und im Internet auf www.bundestag.de übertragen.

Moderiert wird die Veranstaltung von der Journalistin Andrea Lindner. Sie und die Kommissionsvorsitzende werden die Veranstaltung eröffnen, ehe ein Video-Grußwort von Bundestagspräsident Dr. Wolfgang Schäuble übertragen wird.

Drei Diskussionspanels

Im ersten von drei Diskussionspanels gehen die Kommissionsmitglieder Prof. Dr. Bettina Kohlrausch und Helmut Seifen (Sachverständige) sowie die CDU/CSU-Obfrau Katrin Staffler der Frage nach, was die Digitalisierung für die Arbeits- und Ausbildungswelt bedeutet.

Wie die Lernorte für die Zukunft gestärkt werden können, beschäftigt die sachverständigen Kommissionsmitglieder Prof. Dr. Ursula Bylinski, Dr. Barbara Dorn, Dr. Sandra Garbade und Prof. Dr. Bernd Giezek im zweiten Diskussionspanel.

E-Mail-Fragen an die Diskutierenden

Die Frage nach den besten Rahmenbedingen für die Sicherung der Aus- und Weiterbildung in der digitalen Arbeitswelt erörtern die Kommissionsmitglieder Dr. Achim Dercks, Elke Hannack, Dr. Hans-Peter Klös (Sachverständige) und die Abgeordneten Yasmin Fahimi (SPD) und Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn (Bündnis 90/die Grünen) im dritten Diskussionspanel.

Fragen können während der Diskussion per E-Mail direkt gestellt werden (enquete.bb@bundestag.de). Am Ende jedes Panels werden drei bis fünf der Fragen live gestellt. Für eine begrenzte Personenzahl ist eine Teilnahme vor Ort möglich (Anmeldungen per E-Mail an: enquete.bb@bundestag.de).

Resümees der Fraktionen

Vor Beginn der Sitzung ziehen die Obleute der Fraktionen Katrin Staffler (CDU/CSU), Yasmin Fahimi (SPD), Nicole Höchst (AfD), Dr. Jens Brandenburg (FDP), Dr. Birke Bull-Bischoff (Die Linke), Beate Wahler-Rosenheimer (Büdnis90/Die Grünen sowie der Vorsitzenden Antje Lezius von 11.50 bis 12.30 Uhr direkt neben dem Veranstaltungsort in einem Pressegespräch ihre Resümees und stehen der Presse für Fragen zur Verfügung.

Der Abschlussbericht ist ab dem 22. Juni 2021 auf der Internetseite der Kommission abruf- und herunterladbar sein. Die im Juni 2018 vom Deutschen Bundestag eingesetzte Enquete-Kommission „Berufliche Bildung in der digitalen Arbeitswelt“ (19/2979) hat den Auftrag, die Entwicklungsperspektiven der beruflichen Aus- und Weiterbildung in der künftigen Arbeitswelt zu analysieren, die ökonomischen und sozialen Potentiale einer Modernisierung zu prüfen und daraus für die Politik konkrete Handlungsempfehlungen abzuleiten. Die Enquete-Kommission setzt sich aus 19 Abgeordneten und 19 Sachverständigen aus Praxis, Verbänden und Wissenschaft zusammen. (vom/14.06.2021)