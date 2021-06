Wie sieht die Zukunft junger Menschen in Deutschland aus? Mit dieser Frage beschäftigt sich die Kinderkommission in einem Fachgespräch.

Die Kinderkommission des Deutschen Bundestages (Kiko) trifft sich am Mittwoch, 23. Juni 2021, zu einem Fachgespräch mit dem Titel „Deutschland 2050 – Was erwartet die Kinder heute und morgen?“. Der öffentliche Teil der Sitzung unter Leitung von Charlotte Schneidewind-Hartnagel (Bündnis 90/Die Grünen) beginnt um 15 Uhr im Sitzungssaal 2.200 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin und dauert eineinhalb Stunden.

Zu Gast sind der Arzt, Kabarettist und Buchautor Dr. Eckart von Hirschhausen sowie Toralf Staud, Journalist, Buchautor und Redakteur des Onlineportals klimafakten.de. Die beiden Sachverständigen nehmen via Videokonferenz an der Sitzung des Unterausschusses des Familienausschusses teil. Die sechsköpfige Kinderkommission vertritt die Interessen junger Menschen im Parlament. (irs/17.06.2021)

Die Sitzung wird live im Internet auf www.bundestag.de übertragen.

Liste der geladenen Sachverständigen