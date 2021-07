Der Bundeswahlausschuss unter Vorsitz von Bundeswahlleiter Dr. Georg Thiel hat am Freitag, 9. Juli 2021, dem zweiten Tag seiner öffentlichen Sitzung, 14 weitere politische Vereinigungen als Parteien für die Bundestagswahl 2021 am Sonntag, 26. September, anerkannt. Sieben Vereinigungen wurde die Zulassung versagt. Damit wurden 35 von bislang 65 geprüften Vereinigungen zugelassen. Die Sitzung wird um 13 Uhr fortgesetzt mit der Prüfung der verbleibenden 23 von insgesamt 88 Vereinigungen, die beim Bundeswahlleiter ihre Beteiligung an der Bundestagswahl angezeigt hatten.

Der zweite Teil der Sitzung wird am Freitag, 9. Juli, seit 9 Uhr live im Parlamentsfernsehen und im Internet auf www.bundestag.de übertragen.

Zugelassen wurden bisher:

Menschliche Welt für das Wohl und Glücklichsein aller,

Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz (Tierschutzallianz),

Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die Partei),

Bayernpartei,

Gartenpartei,

Deutsche Konservative,

Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD),

Der Dritte Weg (III. Weg),

Südschleswigscher Wählerverband (SSW),

Europäische Partei Liebe (Liebe),

Bündnis C – Christen für Deutschland (Bündnis C),

Unabhängige für bürgernahe Demokratie (Unabhängige),

Partei der Humanisten (Die Humanisten),

Basisdemokratische Partei Deutschland (dieBasis),

Volt Deutschland (Volt),

Partei Mensch Umwelt Tierschutz (Tierschutzpartei),

Team Todenhöfer – Die Gerechtigkeitspartei ( Team Todenhöfer) ,

Todenhöfer – Die Gerechtigkeitspartei ( Todenhöfer) , Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP),

Bürgerrechtsbewegung Solidarität (BüSo),

Liberale Demokraten – Die Sozialliberalen,

WiR 2020,

Familien-Partei Deutschlands (Familie),

Partei für Gesundheitsforschung (Gesundheitsforschung),

diePinken/Bündnis21 (Bündnis 21),

Piratenpartei Deutschland (Piraten),

V-Partei 3 – Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer (V-Partei 3 ),

– Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer (V-Partei ), Demokratie in Bewegung (DiB),

Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD),

SGV – Solidarität, Gerechtigkeit, Veränderung (SGV),

Partei des Fortschritts (PdF),

bergpartei, die überpartei – ökoanarchistisch, realdadaistisches sammelbecken (B*),

Die Grauen – Für alle Generationen (Die Grauen),

Graue Panther,

Thüringer Heimatpartei (THP),

Liberal-Konservative Reformer (LKR).

Einstimmig stellte der Bundeswahlausschuss unter Vorsitz von Bundeswahlleiter Dr. Georg Thiel zudem fest, dass der im schleswig-holsteinischen Landtag vertretene SSW den Rechtsstatus einer Partei einer nationalen Minderheit hat, in diesem Fall der dänischen Minderheit und der Friesen in Deutschland. Dies führt dazu, dass für ihn die Fünf-Prozent-Hürde entfällt. Der SSW hatte zuletzt 1961 an einer Bundestagswahl teilgenommen.

Insgesamt hatten 88 politische Vereinigungen ihre Beteiligung an der Wahl beim Bundeswahlleiter angezeigt. Als Parteien nicht anerkannt wurden im bisherigen Verlauf der Sitzung:

Partei der Gewaltfreien (PDG)

Deutsche Kommunistische Partei (DKP),

Deutsche Tradition Sozial (DTS),

Die Gerade Partei (DGP),

Humanwirtschaftspartei (Humanwirtschaft),

Ganzheitliches Recht Auf Leben (GRAL),

Allianz für Vielfalt & Mitbestimmung (Allianz Vielfalt),

Anarchistische Pogo-Partei Deutschlands (APPD),

SLAM-Gruppe,

Deutsche Friedensunion (DFU),

SustainableUnion (SU),

(SU), Das Haus Deutschland (DHD),

MenschenRechte 100pro,

Undeutscher Verein,

Die Natürlichen,

AlphaHHP – gesundheitspolitische Partei für Deutschland in Europa (AlphaHHP),

Aufbruch C – christliche Werte für eine menschliche Politik (Aufbruch C),

Partei Aktive Demokraten,

Praktiker Partei (PP),

Bündnis der Generationen – Rentner und Familie (Rentner),

Solidarität,

Das Volk bestimmt (DVB),

Deutsche Gerechtigkeitspartei (DEGP),

Deutsche Zentrumspartei – Älteste Partei Deutschlands gegründet 1870 (Zentrum),

Sächsische Volkspartei,

Bundeszentralrat der Schwarzen in Deutschland (ZRSD),

Deutsche Protestantische Liga (Deuproliga),

One Europe One World (1e1w),

(1e1w), Die Germanische Partei für Frauen, Rechtsstaat, Naturschutz, Kinderförderung und demokratische Liebe (DGP).

Die Beteiligungsanzeige der Vereinigung mit dem Namen „Solidarität“ war gegenstandslos geworden, da alle drei Vorstandsmitglieder aus der Partei ausgetreten waren und diese somit keine Mitglieder mehr hatte. Die Neugründung unter demselben Namen „Solidarität“ wurde im Anschluss nicht zugelassen, da die Kriterien für die Parteieigenschaft nicht erfüllt waren.

Im Übrigen waren zum Teil die formellen Voraussetzungen nicht erfüllt, zum Teil fehlte die Parteieigenschaft nach den Vorgaben des Parteiengesetzes. Die abgelehnten Vereinigungen können nun binnen vier Tagen Beschwerde zum Bundesverfassungsgericht gegen diese Entscheidung zu erheben.

Etablierte Parteien werden nicht geprüft

Der Bundeswahlausschuss stellt für alle Wahlorgane zur bevorstehenden Bundestagswahl verbindlich fest, welche Parteien im Deutschen Bundestag oder in einem Landtag seit deren letzter Wahl aufgrund eigener Wahlvorschläge ununterbrochen mit mindestens fünf Abgeordneten vertreten waren (sogenannte etablierte Parteien). Dies sind die im Bundestag vertretenen Parteien CDU, SPD, Die Linke, Bündnis 90/Die Grünen, CSU, FDP, AfD und die Freien Wähler (in den Landtagen von Bayern und Brandenburg vertreten). Diese Parteien können Wahlvorschläge einreichen, ohne Unterstützungsunterschriften beibringen zu müssen.

Darüber hinaus prüft und stellt das elfköpfige Gremium fest, welche sonstigen Vereinigungen, die dem Bundeswahlleiter ihre Beteiligung an der Wahl des 20. Deutschen Bundestages angezeigt haben, für diese Wahl als Parteien im Sinne des Paragrafen 2 des Parteiengesetzes anerkannt werden müssen. Die Feststellungen des Bundeswahlausschusses können innerhalb von vier Tagen mit Beschwerde an das Bundesverfassungsgericht angefochten werden.

Thiel: Öffentlichkeit der Wahl schafft Vertrauen

„Die Öffentlichkeit der Wahl ist eine wesentliche Voraussetzung für die politische Willensbildung in einer Demokratie. Sie sichert die Nachvollziehbarkeit der Wahlvorgänge und schafft Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in den korrekten Ablauf der Wahl. Selbstverständlich gewährleisten wir dies auch während der Pandemie, indem wir die Sitzung des Bundeswahlausschusses live übertragen“, erklärte der Bundeswahlleiter vor der Sitzung des Bundeswahlausschusses.

Wie alle Wahlorgane ist der Bundeswahlausschuss nicht an Weisungen, sondern ausschließlich an die gesetzlichen Regelungen gebunden. Maßgeblich für die Anerkennung als Partei durch den Bundeswahlausschuss ist Paragraf 2 des Parteiengesetzes. Unter anderem müssen Parteien, zum Beispiel anhand der Zahl ihrer Mitglieder und mit ihrem Hervortreten in der Öffentlichkeit, eine ausreichende Gewähr für die Ernsthaftigkeit ihres Willens bieten, an der politischen Willensbildung mitwirken und das Volk vertreten zu wollen.

Sie wollen auch in den Bundestag

Im letzten Teil der Sitzung am Freitag, 9. Juli, prüft der Bundeswahlausschuss die Zulassung folgender Vereinigungen:

SGP – Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale

Volksabstimmung – AB jetzt…Demokratie durch Volksabstimmung - Politik für die Menschen

du. – Die Urbane. Eine HipHop Partei

BÜRGERBEWEGUNG – Bürgerbewegung für Fortschritt und Wandel

BIG – Bündnis für Innovation & Gerechtigkeit

LfK -- >>Partei für Kinder, Jugendliche und Familien<< - Lobbyisten für Kinder

REP – Die REPUBLIKANER

JESUSPARTY – PARTEI DES EVANGELIUMS

DM – Deutsche Mitte – Politik geht anders…

LOS – Die Losfraktion

KlimalisteBW – Klimaliste Baden-Württemberg

sonstige – DIE SONSTIGEN

GFA – Grundeinkommen für Alle

Kaipartei – KaiPartei

NIU – NIUp

AZ – Allianz Zukunft

Team Todenhöfer – Team Todenhöfer - Die Gerechtigkeitspartei (Landesverband Saarland)

Todenhöfer – Todenhöfer - Die Gerechtigkeitspartei (Landesverband Saarland) DIE NEUE MITTE – zurück zur Vernunft

Wir2020

KSP – Klimaschutzpartei

rund für den Rechtsstaat und NEUE DEMOKRATIE

ACP – die Nicht-Partei

Die Haie

Aufgaben des Bundeswahlausschusses

Im Einzelnen hat der Bundeswahlausschuss folgende Aufgaben:

Entscheidung über Beschwerden gegen Verfügungen des Bundeswahlleiters im sogenannten Mängelbeseitigungsverfahren;

Feststellung, welche Parteien im Deutschen Bundestag oder einem Landtag seit deren letzter Wahl aufgrund eigener Wahlvorschläge ununterbrochen mit mindestens fünf Abgeordneten vertreten waren („etablierte Parteien“);

Feststellung, welche Vereinigungen, die ihre Beteiligung an der Wahl angezeigt haben und nicht im Deutschen Bundestag oder einem Landtag seit deren letzter Wahl aufgrund eigener Wahlvorschläge ununterbrochen mit mindestens fünf Abgeordneten vertreten waren, also keine „etablierte Partei“ sind, für die Wahl als Parteien anerkannt werden müssen;

Entscheidung über Beschwerden gegen die Zurückweisung oder Zulassung einer Landesliste;

Abschließende Feststellung des Ergebnisses der Landeslistenwahl im Wahlgebiet.

Die Mitglieder des Bundeswahlausschusses

Der Bundeswahlausschuss 2021 setzt sich aus folgenden Mitgliedern zusammen: Vorsitzender: Bundeswahlleiter Dr. Georg Thiel; Stellvertreter: Heinz-Christoph Herbertz, stellvertretender Bundeswahlleiter.

Beisitzer und Beisitzerinnen: Prof. Dr. Michael Brenner (CDU), Stellvertreter: Dr. Detlef Gottschalck (CDU); Mechthild Dyckmans (FDP), Stellvertreterin: Judith Pirscher (FDP); Hartmut Geil (Bündnis 90/Die Grünen), Stellvertreterin: Emily May Büning (Bündnis 90/Die Grünen); Petra Kansy (CDU), Stellvertreterin: Gabriele Hauser (CDU); Georg Pazderski (AfD), Stellvertreter: Roman Reusch (AfD); Dr. Johannes Risse (SPD), Stellvertreterin: Dr. Cornelie Sonntag-Wolgast (SPD); Jörg Schindler (Die Linke), Stellvertreterin: Constanze Portner (Die Linke); Tobias Schmid (CSU), Stellvertreter: Florian Bauer (CSU).

Mitglieder: Petra Hoock, Richterin am Bundesverwaltungsgericht, Stellvertreterin: Anne-Kathrin Fricke, Richterin am Bundesverwaltungsgericht; Dr. Stefan Langer, Richter am Bundesverwaltungsgericht, Stellvertreter: Damian-Markus Preisner, Richter am Bundesverwaltungsgericht.

Der Bundeswahlleiter teilt weiter mit, dass Wahlvorschläge bis Montag, 19. Juli, 18 Uhr, eingereicht werden müssen, und zwar als Landeslisten bei den zuständigen Landeswahlleitern oder als Kreiswahlvorschläge bei den zuständigen Kreiswahlleitern. Über deren Zulassung entschieden die Landes- oder Kreiswahlausschüsse am Freitag, 30. Juli 2021. (vom/09.07.2021)