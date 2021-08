Liveübertragung: Mittwoch, 25. August, 15.40 Uhr

Der Bundestag entscheidet am Mittwoch, 25. August 2021, über einen Antrag von CDU/CSU und SPD zum Fortbestand der epidemischen Lage von nationaler Tragweite (19/32040). Die Voraussetzung für die Fortgeltung derselben sei mit Blick auf die weitere dynamische Ausbreitung des Coronavirus und die damit einhergehende „ernsthafte Gefahr für die öffentliche Gesundheit in der gesamten Bundesrepublik Deutschland“ gegeben, heißt es in dem Antrag. Die epidemischen Lage von nationaler Tragweite solle demnach für maximal drei weitere Monate festgestellt werden. Zuletzt beschloss der Bundestag am 11. Juni die Fortgeltung der am 25. März 2020 erstmals in Folge der Coronaviruspandemie festgestellten epidemischen Lage. (ste/20.08.2021)