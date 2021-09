Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat in ihrer ersten Sitzung nach der Bundestagswahl am Dienstag, 28. September 2021, den Abgeordneten Ralph Brinkhaus (Wahlkreis Gütersloh I) erneut zu ihrem Vorsitzenden gewählt. Er erhielt 85 Prozent der Stimmen. Die Amtszeit des neuen Fraktionsvorsitzenden ist zunächst auf den 30. April 2022 befristet. Dann steht eine Neuwahl für den Rest der Wahlperiode an. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt war zuvor vom CSU-Teil der Fraktion ebenfalls im Amt bestätigt worden.

Der Rest des Vorstandes der am 26. Oktober endenden 19. Wahlperiode wurde von der Gesamtfraktion kommissarisch im Amt bestätigt.

Das sind: Michael Grosse-Brömer (CDU, Wahlkreis Harburg, Erster Parlamentarischer Geschäftsführer), Stefan Müller (CSU, Wahlkreis Erlangen, Stellvertreter des Ersten Parlamentarischen Geschäftsführers); stellvertretende Fraktionsvorsitzende: Thorsten Frei (CDU, Wahlkreis Schwarzwald-Baar), Andreas Jung (CDU, Wahlkreis Konstanz), Dr. Carsten Linnemann (CDU, Wahlkreis Paderborn – Gütersloh III), Nadine Schön (CDU, Wahlkreis St. Wendel), Hermann Gröhe (CDU, Wahlkreis Neuss I), Arnold Vaatz (CDU, Wahlkreis Dresden II – Meißen I; bis zum Ende der 19. Wahlperiode), Dr. Johann David Wadephul (CDU, Wahlkreis Rendsburg-Eckernförde), Ulrich Lange (CSU, Wahlkreis Donau-Ries), Dr. Katja Leikert (CDU, Wahlkreis Hanau), Stephan Stracke (CSU, Wahlkreis Ostallgäu), Gitta Connemann (CDU, Wahlkreis Unterems); Parlamentarische Geschäftsführer: Manfred Grund (CDU, Wahlkreis Eichsfeld – Nordhausen – Kyffhäuserkreis), Heike Brehmer (CDU, Wahlkreis Harz), Patrick Schnieder (CDU, Wahlkreis Bitburg); Justiziar: Ansgar Heveling (CDU, Wahlkreis Krefeld I – Neuss II), Michael Frieser (CSU, Wahlkreis Nürnberg-Süd); Sprecher der CDU-Landesgruppen: Eckhardt Rehberg (Wahlkreis Mecklenburgische Seenplatte – Landkreis Rostock III; bis zum Ende der 19. Wahlperiode).

Der neuen CDU/CSU-Fraktion in der 20. Wahlperiode gehören 196 Parlamentarier an. Von ihnen eroberten 143 in ihren jeweiligen Wahlkreisen das Direktmandat. Neu in den Bundestag ziehen 49 Politikerinnen und Politiker von CDU und CSU ein.

Fraktionsgemeinschaft erneuert

Zum Auftakt der neuen Legislaturperiode erneuerten die beiden Schwesterparteien CDU und CSU ihre traditionelle Fraktionsgemeinschaft. Die Parteivorsitzenden von CDU und CSU, Armin Laschet und Dr. Markus Söder, unterzeichneten ein entsprechendes Dokument.

Die Fraktionsgemeinschaft ist eine Besonderheit im Deutschen Bundestag. Sie kommt dadurch zustande, dass die CSU nur in Bayern zur Wahl antritt und die CDU in allen Bundesländern außer Bayern.

Christian Lindner führt die FDP-Fraktion

Bereits am Montag, 27. September, hatte die FDP-Fraktion den Fraktionsvorsitzenden und die Parlamentarischen Geschäftsführer gewählt: Christian Lindner (Wahlkreis Rheinisch-Bergischer Kreis) erhielt als Fraktionsvorsitzender 97,83 Prozent der Stimmen, Dr. Marco Buschmann (Wahlkreis Gelsenkirchen) als Erster Parlamentarischer Geschäftsführer 92,39 Prozent, Bettina Stark-Watzinger (Wahlkreis Main-Taunus) als Parlamentarische Geschäftsführerin 98,91 Prozent und Dr. Florian Toncar (Wahlkreis Böblingen) als Parlamentarischer Geschäftsführer 100 Prozent.

Der neuen FDP-Fraktion gehören 92 Abgeordnete an, die alle über die Landeslisten ins Parlament einzogen. 27 Mitglieder der Fraktion wurden neu in den Bundestag gewählt. (vom/29.09.2021)