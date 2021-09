Bundeswahlleiter Dr. Georg Thiel gibt am Freitag, 15. Oktober 2021, das endgültige Ergebnis der Wahl zum 20. Deutschen Bundestag vom 26. September bekannt. Die dafür anberaumte, nunmehr dritte Sitzung des Bundeswahlausschusses beginnt um 10 Uhr im Sitzungssaal 3.101 des Marie-Elisabeth-Lüders-Hauses in Berlin. Für die Sitzung sind drei Stunden eingeplant.

Die Sitzung wird live im Parlamentsfernsehen und im Internet auf www.bundestag.de übertragen.

Vorläufiges Wahlergebnis

Im vorläufigen amtlichen Ergebnis der Bundestagswahl 2021 entfielen 25,7 Prozent der Stimmen auf die SPD, die damit stärkste Kraft wurde. Auf CDU/CSU entfielen 24,1 Prozent, auf Bündnis 90/Die Grünen 14,8 Prozent der Wählerstimmen.

Viertstärkste Kraft wurde die FDP mit 11,5 Prozent, gefolgt von der AfD mit 10,3 Prozent. Auf Die Linke entfielen 4,9 Prozent der Stimmen. Thiel hatte das vorläufige amtliche Endergebnis bereits in der Wahlnacht bekanntgegeben.

Die Mitglieder des Bundeswahlausschusses

Der Bundeswahlausschuss 2021 setzt sich aus folgenden Mitgliedern zusammen: Vorsitzender: Bundeswahlleiter Dr. Georg Thiel; Stellvertreter: Heinz-Christoph Herbertz, stellvertretender Bundeswahlleiter.

Beisitzer und Beisitzerinnen: Prof. Dr. Michael Brenner (CDU), Stellvertreter: Dr. Detlef Gottschalck (CDU); Mechthild Dyckmans (FDP), Stellvertreterin: Judith Pirscher (FDP); Hartmut Geil (Bündnis 90/Die Grünen), Stellvertreterin: Emily May Büning (Bündnis 90/Die Grünen); Petra Kansy (CDU), Stellvertreterin: Gabriele Hauser (CDU); Georg Pazderski (AfD), Stellvertreter: Roman Reusch (AfD); Dr. Johannes Risse (SPD), Stellvertreterin: Dr. Cornelie Sonntag-Wolgast (SPD); Jörg Schindler (Die Linke), Stellvertreterin: Claudia Gohde (Die Linke); Tobias Schmid (CSU), Stellvertreter: Florian Bauer (CSU).

Mitglieder: Petra Hoock, Richterin am Bundesverwaltungsgericht, Stellvertreterin: Anne-Kathrin Fricke, Richterin am Bundesverwaltungsgericht; Dr. Stefan Langer, Richter am Bundesverwaltungsgericht, Stellvertreter: Damian-Markus Preisner, Richter am Bundesverwaltungsgericht. (ste/28.09.2021)

Zeit: Freitag, 15. Oktober 2021, 10 bis 13 Uhr

Ort: Berlin, Marie-Elisabeth-Lüders-Haus, Sitzungssaal 3.101

Interessierte Besucher können sich beim Sekretariat des Bundeswahlleiters (E-Mail: post@bundeswahlleiter) unter Angabe des Vor- und Zunamens sowie des Geburtsdatums anmelden. Zum Einlass muss ein Personaldokument mitgebracht werden. In den Gebäuden des Deutschen Bundestages gilt die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung.