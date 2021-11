Liveübertragung: Donnerstag, 11. November, 12.10 Uhr

Für eine Energieversorgung durch Kernenergie macht sich die AfD-Fraktion in drei Anträgen stark, die am Donnerstag, 11. November 2021, eine halbe Stunde lang in erster Lesung beraten werden. Sie sollen im Anschluss zur weiteren Beratung in den künftigen Hauptausschuss überwiesen werden.

Der erste Antrag trägt den Titel „Horizont erweitern – Kernenergie für umweltfreundliche, sichere und kostengünstige Energieversorgung“, mit dem zweiten Antrag will die Fraktion einen „Blackout“ und „Brownout“ verhindern und dadurch die Energieversorgung sicherstellen. Der dritte Antrag zielt darauf ab, die Energiewende rückgängig zu machen und Wirtschaft sowie private Haushalte zu entlasten. (vom/08.11.2021)