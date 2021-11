Liveübertragung: Donnerstag, 11. November, 10.50 Uhr

Der Bundestag berät am Donnerstag, 11. November 2021, einen von CDU/CSU angekündigten Antrag mit dem Titel „Migration ordnen, steuern und begrenzen – Neue Pullfaktoren verhindern – Lukaschenko stoppen“. Noch ist offen, ob über die Vorlage im Anschluss an die halbstündige Aussprache direkt abgestimmt wird, oder ob sie zur weiteren Beratung in den Hauptausschuss überwiesen wird, über dessen Einsetzung zuvor entschieden wird. (ste/04.11.2021)