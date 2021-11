Liveübertragung: Donnerstag, 11. November, 11.30 Uhr

Der Bundestag berät am Donnerstag, 11. November 2021, erstmalig über einen von der geschäftsführenden Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurf zur Umsetzung unionsrechtlicher Vorgaben im Umsatzsteuerrecht. Für die Beratung sind 30 Minuten eingeplant. Die Vorlage soll im Anschluss an die Debatte zur federführenden Beratung an den Hauptausschuss überwiesen werden, über dessen Einsetzung die Abgeordneten zuvor entscheiden. (irs/04.11.2021)