Die Heizkosten in Deutschland sind Thema im Bundestag.

Liveübertragung: Donnerstag, 11. November, 12.10 Uhr

Der Bundestag befasst sich am Donnerstag, 11. November 2021, mit dem Thema Heizkosten. Die Fraktion Die Linke fordert in einem Antrag, „eine warme Wohnung muss Menschenrecht sein“. Für die Debatte im Plenum ist eine halbe Stunde eingeplant. Noch ist offen, ob über die Vorlage direkt abgestimmt wird, oder ob sie zur weiteren Beratung in den Hauptausschuss überwiesen wird, über denn Einsetzung die Abgeordneten zuvor entscheiden. (irs/04.11.2021)