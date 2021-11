Bundespräsident Dr. Frank-Walter Steinmeier wird am Sonntag, 14. November 2021, die Gedenkrede in der zentralen Gedenkveranstaltung zum Volkstrauertag halten und auch das Totengedenken sprechen. Die Gedenkstunde unter der Schirmherrschaft von Bundestagspräsidentin Bärbel Bas steht im Zeichen der Erinnerung an den besonders grausamen und verlustreichen Angriffs- und Vernichtungskrieg in Ost- und Südosteuropa, der vor 80 Jahren mit der Besetzung von Jugoslawien und Griechenland sowie dem Überfall auf die Sowjetunion begann.

Die Gedenkstunde wird ab 13.30 Uhr live im Parlamentsfernsehen und im Internet auf www.bundestag.de übertragen.

Wolfgang Schneiderhan begrüßt die Gäste

Bevor der Präsident des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge, der frühere Generalinspekteur der Bundeswehr, General a. D. Wolfgang Scheiderhan, die Gäste im Plenarsaal des Reichstagsgebäudes begrüßt, singt der Landesjugendchor Thüringen unter Leitung von Nikolaus Müller aus der Bonhoeffer-Motette des Komponisten Manfred Schlenker (Jahrgang 1926) Nr. 5 „Tat“ für sechsstimmigen gemischten Chor aus dem Gedicht „Stationen auf dem Wege zur Freiheit“ von Dietrich Bonhoeffer (1906-1945).

Schlenker komponierte die Motette 1989 zum 50-jährigen Bestehen der Kirchenmusikschule Greifswald. Bonhoeffer schrieb das Gedicht am Abend des 21. Juli 1944 in der Zelle des Militärgefängnisses Berlin-Tegel, nachdem er die Nachricht vom Fehlschlag des Attentats auf Adolf Hitler am 20. Juli erhalten hatte.

Nach der Begrüßung durch Schneiderhan trägt das Bläseroktett des Musikkorps der Bundeswehr Siegburg unter Leitung von Oberstabsfeldwebel Matthias Reißner das Adagio aus der Oktett-Partita opus 67 II des tschechischen Komponisten František Vincenc Kramář (1759-1831) vor.

Lesung, Gedenkrede und Totengedenken

In der Lesung sind „junge Stimmen zu Begegnung und Erinnerung in Mittelost- und Südosteuropa“ zu hören. Es sprechen Ioannis Georgios Ilkos, Daria Mehrkens, Projektleiterin der internationalen Jugendcamps, und Tim-Benedikt Attow, Vorsitzender des Bundesjugendarbeitskreises des Volksbunds. Sie berichten von ihren historischen Bildungsprojekten in Ost- und Südosteuropa, die der Volksbund mit seinen internationalen Partnern jedes Jahr anbietet.

Im Anschluss an die Lesung bringt erneut der Landesjugendchor Thüringen „O vos omnes“ zu Gehör, Klagelieder Jeremiae 1, 12 und 18 für vierstimmigen gemischten Chor des katalanischen Komponisten Pau Casals (1876-1973) aus dem Jahre 1932.

Nach der Gedenkrede von Bundespräsident Steinmeier singt der Fernsehmoderator Reinhold Beckmann, begleitet von seiner Band, „Vier Brüder“. Der Song ist seiner Mutter Aenne und deren vier Brüdern Alfons, Hans, Franz und Willi gewidmet, die alle vier aus dem Krieg nicht mehr nach Hause gekommen sind.

Auf das Totengedenken folgen die Gedenkminute und das Totensignal, vorgetragen von Stabsfeldwebel Akio Ogawa-Müller, dem Solotrompeter des Musikkorps der Bundeswehr Siegburg.

Die Gedenkstunde endet mit der Europahymne und der Nationalhymne, gespielt vom Musikkorps der Bundeswehr Siegburg unter Leitung von Oberstabsfeldwebel Matthias Reißner.

Erste Feierstunde 1922 im Reichstag

Der Volkstrauertag wurde durch den 1919 gegründeten Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge auf Vorschlag seines bayerischen Landesverbandes zum Gedenken an die Kriegstoten des Ersten Weltkrieges eingeführt. Nicht „befohlene“ Trauer war das Motiv, sondern das Setzen eines nicht übersehbaren Zeichens der Solidarität derjenigen, die keinen Verlust zu beklagen hatten, mit den Hinterbliebenen der Gefallenen.

Die erste offizielle Feierstunde fand 1922 im Deutschen Reichstag in Berlin statt. Der damalige Reichstagspräsident Paul Löbe (SPD) hielt eine im In- und Ausland vielbeachtete Rede, in der er einer feindseligen Umwelt den Gedanken an Versöhnung und Verständigung gegenüberstellte. Ein Komitee, dem von den großen Glaubensgemeinschaften bis zum jüdischen Frauenbund vielerlei Verbände angehörten, erreichte unter Federführung des Volksbundes, dass der Volkstrauertag in den meisten Ländern des Reiches gemeinsam, nämlich am Sonntag Reminiscere, dem fünften Sonntag vor Ostern, begangen wurde.

Heldengedenktag in der NS-Zeit

1934 bestimmten die nationalsozialistischen Machthaber durch ein Gesetz den Volkstrauertag zum Staatsfeiertag und benannten ihn „Heldengedenktag“. Die Träger waren bis 1945 die Wehrmacht und die NSDAP. Die Richtlinien über Inhalt und Ausführung erließ der Reichspropagandaminister. Nach Gründung der Bundesrepublik Deutschland wurde der Volkstrauertag erneut vom Volksbund eingeführt und 1950 erstmals neben vielen regionalen Veranstaltungen mit einer Feierstunde im Plenarsaal des Deutschen Bundestages begangen.

Nach einer Übereinkunft zwischen der Bundesregierung, den Ländern und den großen Glaubensgemeinschaften wurde der Termin auf den vorletzten Sonntag im Kirchenjahr (evangelisch) beziehungsweise den 33. Sonntag im Jahreskreis (katholisch) verlegt. Durch Landesgesetze ist der Tag geschützt. Der Volksbund versteht diesen Gedenktag auch mit zunehmendem Abstand vom Krieg als einen Tag der Trauer. Der Volkstrauertag ist aber auch zu einem Tag der Mahnung zu Versöhnung, Verständigung und Frieden geworden.

832 Kriegsgräberstätten in 46 Staaten

Der Volksbund betreut heute im Auftrag der Bundesregierung die Gräber von mehr als 2,8 Millionen Kriegstoten auf 832 Kriegsgräberstätten in 46 Staaten. Er wird dabei unterstützt von mehr als einer Million Mitgliedern und Förderern sowie der Bundesregierung.

Das Leitwort ist: Versöhnung über den Gräbern – Arbeit für den Frieden.

Leitbild des Volksbundes

Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge hat sich am 23. September 2016 ein neues Leitbild gegeben, in dem es heißt: „Wir stellen uns der deutschen Geschichte: Im Ersten Weltkrieg mit seinen Folgen lag der Ursprung einer Epoche exzessiver Gewalt und totalitärer Diktaturen, die im Zweiten Weltkrieg einen historischen Höhepunkt fand. Dieser Angriffskrieg des nationalsozialistischen Deutschlands forderte Millionen Opfer, Soldaten und Zivilisten, und war Voraussetzung für beispiellose Verbrechen bis hin zum Völkermord an den europäischen Juden. Damit stellt sich auch die Frage der persönlichen Verantwortung unter den Bedingungen von Diktatur und Krieg. Pauschale Schuldzuweisungen verbieten sich: Die Meisten kämpften im Bewusstsein, ihre nationale Pflicht zu erfüllen. Viele machten sich schuldig. Andere konnten sich entziehen. Wenige leisteten Widerstand.

Mit dem festen Willen, die Erinnerung an Krieg und Gewaltherrschaft wachzuhalten, Verständigung, Versöhnung und Frieden unter den Menschen und Völkern zu fördern und für Freiheit und Demokratie einzutreten, hat sich der Volksbund auf der Grundlage seiner Satzung dieses Leitbild gegeben.“ (vom/08.11.2021)