Der Bundestag berät am Donnerstag, 18. November 2021, erstmals über einen Gesetzentwurf der CDU/CSU-Fraktion zur Fristverlängerung für den beschleunigten Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder. Für die Debatte ist eine gute halbe Stunde vorgesehen, ehe der Entwurf zur weiteren Beratung an den Hauptausschuss überwiesen werden soll. (vom/16.11.2021)