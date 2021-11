Polnische Soldaten an der mit Stacheldraht gesicherten Grenze zwischen Polen und Belarus

Liveübertragung: Donnerstag, 18. November, 12.20 Uhr

Der Bundestag berät am Donnerstag, 18. November 2021, erstmals über Anträge der AfD-Fraktion mit den Titeln „Massenmigration über Polen mit grenzpolizeilichen Maßnahmen rechtzeitig verhindern und nachhaltige Abwehrmaßnahmen sicherstellen“ und „Die Belarus-Route wirkungsvoll schließen“. Die Anträge, die noch nicht vorliegen, sollen im Anschluss an die gut halbstündige Aussprache zur weiteren Beratung in den Hauptausschuss überwiesen werden.