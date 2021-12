Der Bundestag debattiert am Donnerstag, 9. Dezember 2021, gut eine Stunde lang über einen Gesetzentwurf von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes. Der noch nicht vorliegende Gesetzentwurf soll im Anschluss zur federführenden Beratung an den Hauptausschuss überwiesen werden.

Das Infektionsschutzgesetz war zuletzt am 18. November dieses Jahres geändert worden, als der Bundestag ebenfalls einen Gesetzentwurf der neuen Koalitionsfraktionen (20/15) angenommen hatte.

Änderung der Geschäftsordnung geplant

Ebenfalls an den Hauptausschuss überwiesen werden soll ein Antrag von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP zur Änderung des Paragrafen 126a der Geschäftsordnung des Bundestages. Der zu Beginn der Corona-Pandemie in die Geschäftsordnung aufgenommene Paragraf regelt die „besondere Anwendung der Geschäftsordnung aufgrund der allgemeinen Beeinträchtigung durch Covid-19“. Die Regelung läuft nach jetzigem Stand am 31. Dezember 2021 aus.

Geregelt wird darin, dass Abgeordnete, die über elektronische Kommunikationsmittel an Ausschusssitzungen teilnehmen, als „anwesend“ gelten. Für Abstimmungen und Beschlüsse in Ausschusssitzungen können auch elektronische Kommunikationsmittel genutzt werden. Ausschusssitzungen gelten auch dann als öffentlich, wenn die Öffentlichkeit nur über elektronische Übermittlungswege einbezogen wird. (vom/03.12.2021)