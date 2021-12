Der Bundeskanzler wird in geheimer Wahl mit verdeckten Stimmkarten gewählt (hier ein Archivbild von der Wahl der Bundeskanzlerin am 14. März 2018).

Der Bundestag wählt in seiner Plenarsitzung am Mittwoch, 8. Dezember 2021, den neuen Bundeskanzler. Für die geheime Wahl sind etwa 90 Minuten eingeplant. Olaf Scholz, SPD-Bundestagsabgeordneter und Finanzminister der noch geschäftsführenden Bundesregierung, soll die Nachfolge von Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel (CDU) antreten, die dieses Amt seit 2005 über vier Wahlperioden hinweg ausgeübt hatte.

Artikel 63 des Grundgesetzes bestimmt, dass der Bundeskanzler auf Vorschlag des Bundespräsidenten vom Bundestag ohne Aussprache gewählt wird. Gewählt ist, wer die Stimmen der Mehrheit der Mitglieder des Bundestages auf sich vereinigt. Für die Wahl sind also 369 Stimmen erforderlich. „Der Gewählte ist vom Bundespräsidenten zu ernennen“, heißt es im Grundgesetz weiter.

Rechtsanwalt, Bundestagsabgeordneter, Bundesminister

Olaf Scholz ist gebürtiger Osnabrücker und wuchs in Hamburg auf. Zwei Jahre vor seinem Abitur 1977 in Hamburg-Rahlstedt trat er in die SPD ein. 1984 beendete er erfolgreich sein Jurastudium und leistete im Anschluss seinen Zivildienst in einer staatlichen Pflegeeinrichtung. Ab 1985 praktizierte er als Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht.

von 1982 bis 1988 war der heute 63-Jährige stellvertretender Bundesvorsitzender der Jungsozialisten. 1998, zu Beginn der rot-grünen Koalition, wurde er erstmals in den Bundestag gewählt, dem er zunächst bis 2001 und anschließend von 2002 bis 2011 angehörte. Von 2002 bis 2004 war er Generalsekretär der SPD, von 2005 bis 2007 parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion und von 2007 bis 2009 im ersten Kabinett der Regierung Merkel als Nachfolger von Franz Müntefering Bundesminister für Arbeit und Soziales.

Erster Bürgermeister in Hamburg und Vizekanzler

Während der Wahlperiode von 2009 bis 2013, als die Unionsfraktion mit der FDP regierte und die SPD in der Opposition war, hatte Olaf Scholz bis 2011 das Amt eines stellvertretenden Vorsitzenden der SPD-Bundestagsfraktion inne. Von 2011 bis 2018 war Scholz Erster Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg.

Von Februar bis April 2018 übte er als Nachfolger von Martin Schulz kommissarisch das Amt des SPD-Parteivorsitzenden aus, ehe Andrea Nahles zur neuen Parteivorsitzenden gewählt wurde. Bis 2019 war Scholz stellvertretender Bundesvorsitzender der SPD. Im März 2018 trat er als Bundesminister der Finanzen und Vizekanzler in das Kabinett der vierten Merkel-Regierung ein.

Bei der Bundestagswahl am 26. September 2021 gewann Olaf Scholz mit 34 Prozent der Erststimmen das Direktmandat im brandenburgischen Wahlkreis Potsdam – Potsdam-Mittelmark II – Teltow-Fläming II. Olaf Scholz ist konfessionslos und seit 23 Jahren mit Britta Ernst verheiratet, der derzeitigen Bildungsministerin des Landes Brandenburg. (vom/03.12.2021)