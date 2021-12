Bundestagspräsidentin Bärbel Bas wird am Mittwoch, 8. Dezember 2021, im Anschluss an die Wahl und Vereidigung des neuen Bundeskanzlers, voraussichtlich gegen 13.30 Uhr, die Zusammensetzung der neuen Bundesregierung bekanntgegeben. Während der vorangehenden Unterbrechung der Plenarsitzung sollen die Mitglieder der neuen Bundesregierung von Bundespräsident Dr. Frank-Walter Steinmeier in dessen Amtssitz Schloss Bellevue zu Bundesministerinnen oder Bundesministern ernannt werden. (vom/03.12.2021)