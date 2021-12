Anträge der CDU/CSU-Fraktion und der AfD-Fraktion zum Thema „Mobilität“ beschäftigen den Bundestag am Donnerstag, 9. Oktober 2021. Zur gut halbstündigen Aussprache hat die Unionsfraktion einen Antrag mit dem Titel „Mobilität für alle bezahlbar halten, Pendler und Wirtschaftsverkehr schützen“ angekündigt. Der Titel des Antrags der AfD-Fraktion lautet „Aussetzung der CO 2 -Abgabe auf Benzin, Gas und Dieselkraftstoff – Erhöhung der Pendlerpauschale auf 38 Cent für jeden Entfernungskilometer auf 2022 vorziehen“. In beiden Fällen steht noch nicht fest, ob über die Anträge direkt abgestimmt wird oder ob sie zur weiteren Beratung an den Hauptausschuss überwiesen werden. (vom/03.12.2021)