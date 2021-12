Der Bundestag berät am Donnerstag, 9. Dezember 2021, einen Antrag der Linksfraktion, in dem diese die Freigabe der Patente für Corona-Impfstoffe fordert. Für die Aussprache ist eine gute halbe Stunde geplant. Ob über den Antrag, der noch nicht vorliegt, direkt abgestimmt wird oder er zur weiteren Beratung in den Hauptausschuss überwiesen wird, steht noch nicht fest. (irs/03.12.2021)