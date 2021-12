Liveübertragung: Donnerstag, 16. Dezember, 13.45 Uhr

Ohne vorherige abschließende Beratung entscheidet der Bundestag am Donnerstag, 16. Dezember 2021, über eine Reihe von Vorlagen:

Europäische Grundrechteagentur: Die Bundesregierung unterstützt den Vorschlag der Europäischen Kommission, die Europäische Grundrechteagentur zu stärken. Sie beabsichtige, dem Vorschlag für eine Verordnung des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 168/2007 zur Errichtung einer Agentur der Europäischen Union für Grundrechte zuzustimmen, heißt es in einem Gesetzentwurf der Regierung (20/147). Das geplante Gesetz solle die „innerstaatlichen Voraussetzungen“ schaffen, damit der deutsche Vertreter im Rat der Europäischen Union die Zustimmung zum Verordnungsvorschlag in der Fassung vom 28. Juni 2021 erklären kann. Ziel der Verordnungsänderung ist eine Stärkung der Grundrechteagentur. So soll laut Entwurf vor allem der Tätigkeitsbereich der Agentur „auf den für die Grundrechte besonders sensiblen Bereich der polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen“ ausgedehnt werden. Geplant ist unter anderem auch, die konkreten Themenbereiche, mit denen sich die Agentur inhaltlich befasst, jährlich „durch Annahme eines Programmplanungsdokuments“ festzulegen. Zur Abstimmung legt der Hauptausschuss eine Beschlussempfehlung vor.

Beschlüsse zu Petitionen: Das Parlament entscheidet zudem über neun Beschlussempfehlungen des Petitionsausschusses zu Petitionen, die beim Bundestag eingegangen und vom Petitionsausschuss beraten worden sind. Es handelt sich um die Sammelübersichten 6 bis 14 (20/237, 20/238, 20/239, 20/240, 20/241, 20/242, 20/243, 20/244, 20/245). (irs/10.12.2021)