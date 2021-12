Der Bundestag thematsiiert Umsatzeinbußen durch 2G-Regelungen in Gastronomie und Einzelhandel in einer Aktuellen Stunde.

Der Bundestag debattiert am Donnerstag, 16. Dezember 2021, in einer Aktuellen Stunde über „Umsatzeinbußen durch 2G-Regelungen in Gastronomie und Einzelhandel“. Die Aktuelle Stunde wurde von der AfD-Fraktion verlangt. (vom/15.12.2021)