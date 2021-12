Die AfD will den Weiterbetrieb der Kernkraftwerke wie hier in Brokdorf ermöglichen.

Liveübertragung: Donnerstag, 16. Dezember, 11.45 Uhr

Der Bundestag berät am Donnerstag, 16. Dezember 2021, über einen Antrag der AfD-Fraktion, in dem diese für einen Weiterbetrieb der Kernkraftwerke in Deutschland plädiert. Über den bisher noch nicht vorliegenden Antrag soll im Anschluss an die halbstündige Aussprache direkt abgestimmt werden. (ste/10.12.2021)