Liveübertragung: Donnerstag, 16. Dezember, 9.05 Uhr

Die Bundesregierung hat einen Gesetzentwurf über die Feststellung eines zweiten Nachtrags zum Bundeshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 angekündigt. Der Bundestag berät den Entwurf am Donnerstag, 16. Dezember 2021, eine gute halbe Stunde lang in erster Lesung. Im Anschluss soll die Vorlage zur weiteren Beratung in den Haushaltsausschuss überwiesen werden. (vom/10.12.2021)