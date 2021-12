Liveübertragung: Donnerstag, 16. Dezember, 9 Uhr

Zu Beginn der Plenarsitzung am Donnerstag, 16. Dezember 2021, wählt der Bundestag ohne Debatte die Mitglieder, die er in den Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat entsenden wird. Dazu wird ein gemeinsamer Wahlvorschlag aller sechs Fraktionen erwartet. Der Vermittlungsausschuss nach Artikel 77 Absatz 2 des Grundgesetzes setzt sich aus 32 Mitgliedern zusammen. Jeweils 16 Mitglieder werden vom Deutschen Bundestag und vom Bundesrat entsandt. Auf Bundesratsseite sind die 16 Länder im Vermittlungsausschuss vertreten.

Vermittlung bei strittigen Gesetzgebungsverfahren

Nach Artikel 77 Absatz 2 des Grundgesetzes kann der Bundesrat im Gesetzgebungsverfahren verlangen, dass ein aus Mitgliedern des Bundestages und des Bundesrates für die gemeinsame Beratung von Vorlagen gebildeter Ausschuss einberufen wird. Nachdem der Bundestag ein von ihm beschlossenes Gesetz dem Bundesrat zugeleitet hat, hat die Länderkammer drei Wochen Zeit, um den Vermittlungsausschuss einzuberufen, wenn die Vorstellungen von Bund und Ländern im Hinblick auf das Gesetz auseinandergehen. Die vom Bundesrat in den Vermittlungsausschuss entsandten Mitglieder sind an Weisungen nicht gebunden.

Wenn der Bundesrat einem Gesetz zustimmen muss, so können auch der Bundestag und die Bundesregierung den Vermittlungsausschuss einberufen. Schlägt der Vermittlungsausschuss eine Änderung des Gesetzesbeschlusses vor, so muss der Bundestag erneut über das Gesetz in geänderter Fassung abstimmen. (vom/10.12.2021)