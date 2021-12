Die CDU/CSU-Fraktion will, dass die Bundesregierung weiterhin einen Beauftragten für weltweite Religionsfreiheit benennt.

Liveübertragung: Donnerstag, 16. Dezember, 9.45 Uhr

„Internationales Engagement für das Menschenrecht auf Religions- und Weltanschauungsfreiheit fortsetzen – Amt des Beauftragten der Bundesregierung für weltweite Religionsfreiheit fortführen“ lautet der Titel eines angekündigten Antrags der CDU/CSU-Fraktion, der am Donnerstag, 16. Dezember 2021, eine halbe Stunde lang in erster Lesung beraten werden soll. Ob über den Antrag direkt abgestimmt oder ob er zur weiteren Beratung in die Ausschüsse überwiesen wird, steht noch nicht fest. (vom/13.12.2021)