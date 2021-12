Der Abgeordnete Klaus Ernst (Die Linke) steht an der Spitze des Ausschusses für Klimaschutz und Energie. In der konstituierenden Sitzung des Gremiums unter Leitung von Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt (Bündnis 90/Die Grünen) wurde Ernst am Mittwoch, 15. Dezember 2021, zum Vorsitzenden des Ausschusses bestimmt, der 34 ordentliche Mitglieder zählt.

Die SPD-Fraktion ist in dem Gremium mit zehn Parlamentariern vertreten, die CDU/CSU-Fraktion mit neun, die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen mit fünf die FDP-Fraktion und die AfD-Fraktion jeweils mit vier und die Fraktion Die Linke mit zwei.

Die Ausschussmitglieder

SPD: Sanae Abdi, Bengt Bergt, Timon Gremmels, Markus Hümpfer, Helmut Kleebank, Andreas Mehltretter, Robin Mesarosch, Andreas Rimkus, Dr. Nina Scheer, Katrin Zschau.

CDU/CSU: Dr. Hans-Peter Friedrich (Hof), Fabian Gramling, Mark Helfrich, Thomas Heilmann, Andreas Jung, Jens Koeppen, Anne König, Dr. Andreas Lenz, Maria-Lena Weiss.

Bündnis 90/Die Grünen: Lisa Badum, Kathrin Henneberger, Bernhard Herrmann, Dr. Ingrid Nestle, Katrin Uhlig.

FDP: Michael Kruse, Olaf in der Beek, Anikó Merten, Konrad Stockmeier.

AfD: Marc Bernhard, Karsten Hilse, Steffen Kotré, Dr. Rainer Kraft.

Die Linke: Klaus Ernst, Ralph Lenkert.

(nki/15.12.2021)