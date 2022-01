Mehrere Vorlagen überweist der Bundestag ohne vorherige Aussprache in die Ausschüsse.

Liveübertragung: Donnerstag, 13. Januar, 11.55 Uhr

Ohne Aussprache überweist der Bundestag am Donnerstag, 13. Januar 2022, eine Reihe von Vorlagen zur weiteren Beratung in die Ausschüsse:



Energieversorgung: Die AfD-Fraktion hat einen Antrag mit dem Titel „Horizont erweitern – Kernenergie für umweltfreundliche, sichere und kostengünstige Energieversorgung“ vorgelegt (20/32). Demnach soll die Bundesregierung auf eine nachhaltig sichere und kostengünstige Energiebereitstellung unterhalb des Kostenniveaus heutiger Großanlagen (gerechnet ohne CO-Bepreisung) hinwirken. Für die federführende Beratung der Vorlage ist entweder der Ausschuss für Klimaschutz und Energie oder Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz vorgesehen.



Kohlekraftwerke: Die Fraktion der AfD hat einen Antrag mit dem Titel „Blackout und Brownout verhindern – Energieversorgung sicherstellen“ vorgelegt (20/34). Demnach soll die Bundesregierung den Betrieb von Kohlekraftwerken, die dem Stand der Technik entsprechen, uneingeschränkt ermöglichen und sämtliche Bemühungen zum Ausstieg aus dieser Technik beenden. Das Gesetz zur Reduzierung und zur Beendigung der Kohleverstromung und zur Änderung weiterer Gesetze (Kohleausstiegsgesetz) soll ersatzlos gestrichen und rückabgewickelt werden. Der Ausschuss für Klimaschutz und Energie soll sich federführend weiter mit der Vorlage befassen.



Energiewende: Die AfD hat einen Antrag mit dem Titel „Energiewende rückgängig machen – Wirtschaft und private Haushalte entlasten“ vorgelegt (20/35). Die Bundesregierung soll alle Zahlungen und Begünstigungen nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) für Anlagen zur Erzeugung von Elektrizität aus sogenannten erneuerbaren Energien, die neu oder erneut in Betrieb genommen werden, vollständig und ersatzlos streichen. Die weitere, federführende Beratung der Vorlage soll der Ausschuss für Klimaschutz und Energie übernehmen.



Energiekosten: Die AfD-Fraktion hat einen Antrag mit dem Titel „Heiz- und Stromkostenanstieg stoppen – Staatliche Abgaben auf Energie senken“ vorgelegt (20/36). Die Bundesregierung wird darin aufgefordert, unverzüglich darauf hinzuwirken, dass die Erhebung der CO-Abgabe rückgängig gemacht und auch für die Zukunft keinerlei Besteuerung oder Bepreisung von CO-Emissionen vorgenommen wird. Weitere Beratung soll die Vorlage im Ausschuss für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen erfahren.



Digitalministerium: Die Abgeordneten der AfD haben einen Antrag mit dem Titel „Gründung eines Bundesministeriums für Digitalisierung“ vorgelegt (20/88). Die Bundesregierung soll unverzüglich ein Bundesministerium für Digitalisierung (BMDig) einrichten. Für die federführende Beratung der Vorlage ist der Ausschuss für Digitales vorgesehen.

(eis/11.01.2022)