Liveübertragung: Donnerstag, 27. Januar, 12.50 Uhr

Der Bundestag befasst sich am Donnerstag, 27. Januar 2022, in einer Beratung mit der deutschen G7-Präsidentschaft. Dazu kündigt die CDU/CSU-Fraktion an, einen Antrag mit dem Titel „Die deutsche G7-Präsidentschaft nutzen – In schwierigen Zeiten Führung zeigen“ vorzulegen. Für die Aussprache ist eine halbe Stunde vorgesehen. Ob die Vorlage direkt abgestimmt oder an die Ausschüsse überwiesen wird, entscheiden die Abgeordneten im Anschluss der Debatte. (eis/17.01.2022)