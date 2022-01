Liveübertragung: Donnerstag, 27. Januar, 16.20 Uhr

Die Abgeordneten des Bundestages befassen sich am Donnerstag, 27. Januar 2022, mit einem Antrag der Ampelkoalition mit dem Titel „Landwirtschafts- und Ernährungspolitik im Aufbruch“. Die Initiative soll im Anschluss an die gut halbstündige Aussprache zur weiteren Beratung in die Ausschüsse überwiesen werden. (ste/25.01.2022)