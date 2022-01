Liveübertragung: Donnerstag, 27. Januar, 11.40 Uhr

Die Spannungen an der russisch-ukrainischen Grenze sind am Donnerstag, 27. Januar 2022, Thema einer Vereinbarten Debatte im Bundestag. Die gut einstündige Aussprache steht unter dem Thema „Frieden in Europa sichern – Territoriale Integrität der Ukraine darf nicht in Frage gestellt werden“. (ste/25.01.2022)