[Es gilt das gesprochene Wort.]





Sehr verehrte Frau Bundestagspraesidentin Bas,

Sehr geehrter Herr Knesset-Präsident Levy,

Sehr geehrter Herr Abgeordneter Dr. Schaeuble,

Liebe Abgeordnete und Gaeste des Deutschen Bundestages,

Meine Damen und Herren,

Ich danke herzlich fuer die Einladung!

Wer bin ich?

Ich bin ein juedisches Maedel aus dem badischen Dorf Kippenheim und dem schwaebischen Jebenhausen-Goeppingen. Ich wurde am 31. Dezember 1934 in Kippenheim geboren. Juden und Christen wohnten friedlich zusammen. Ich war das letzte juedische Kind, das dort geboren wurde. Ich blieb ein Einzelkind von Berthold und Regina Auerbacher.

Papa war im Ersten Weltkrieg Soldat in der deutschen Armee und wurde schwer verwundet. Er ist mit dem Eisernen Kreuz ausgezeichnet worden. Sein Beruf war Textilhaendler. Mama stammte aus dem schwaebischen Jebenhausen. Ihre Mutter, meine Oma, kam aus einer grossen Familie mit 14 Kindern, von denen vier Brueder im Ersten Welt Krieg kaempften. Zwei gaben ihr Leben fuer das deutsche Vaterland. Meine seelige Oma wurde von den Nazis ermordet und liegt in einem Massengrab in Bikernieki, einem Wald in der Naehe von Riga in Lettland. Berthold Auerbach (eigentlich hiess er Moses Baruch Auerbacher) war ein Mitglied meiner Familie und war im 19. Jahrhundert ein sehr bekannter Schriftsteller. Nach ihm ist auch heute wieder eine Straße in Berlin benannt.

Ich wohne seit 75 Jahren in New York, aber habe noch die grauenhafte Zeit des Schreckens und Menschenhasses gut im Gedaechtnis. Leider ist dieser Krebs wieder erwacht und Judenhass ist in vielen Laendern der Welt, auch in Deutschland wieder alltaeglich. Diese Krankheit muss so schnell wie moeglich geheilt werden.

Wir waren eine glueckliche Gemeinde in Kippenheim, bis der Frieden unseres ruhigen Dorfes gestoert wurde. Am 9. und 10. November 1938 fanden in Deutschland gewaltsame Ausschreitungen und Uebergriffe gegen die Juden statt. Dieses Ereignis wird heute Pogromnacht genannt.

Das Pogrom fand in Kippenheim am 10. November statt. Ich war in dieser Zeit noch nicht einmal vier Jahre alt. Die Nazi-Rowdies schmissen Backsteine durch die Fenster. Ein Stein hat mich beinahe getroffen.

Unsere Synagoge wurde nicht niedergebrannt wegen der Feuergefahr fuer die christlichen Haeuser in der Nachbarschaft.

Alle Maenner ueber 16 Jahren wurden in KZ’s gebracht.

Opa und Papa wurden in das KZ Dachau transportiert, wo sie in der Barracke 16 untergebracht wurden. Nach einigen Wochen wurden sie entlassen und kamen nach Hause. Sie erzaehlten von den furchtbaren Torturen und Misshandlungen, die sie erleiden mussten.

Es war Zeit Deutschland zu verlassen. Wir verkauften unser Haus in Kippenheim 1939 und Papa verlor sein Geschaeft. Wir zogen zu den Grosseltern in Jebenhausen mit der Hoffnung bald Deutschland zu verlassen. Aber die Tueren zum Auswandern wurden bald geschlossen.

Opa starb an einem Herzleiden.

Immer wieder kamen neue antisemitische Bestimmungen und Gesetze gegen Juden. Viele der Einwohner von Jebenhausen hielten an ihrer Freundschaft mit uns fest. Obwohl den Christen und Nachbarn der Umgang mit Juden verboten war. Einige Bauern versorgten uns manchmal mit Lebensmitteln. Die meisten Kinder spielten auch weiter mit mir.

Dann war ich 6 Jahre alt. Es war Zeit fuer den Schulanfang. Juedische Kinder durften nicht mehr die staatlichen Schulen

besuchen. Ich musste zu Fuss drei Kilometer nach Goeppingen gehen und dann eine Stunde mit dem Zug nach Stuttgart zur juedischen Schule fahren. Diese war die einzige juedische Schule in der Gegend. Ich brauchte einen Sonderausweis fuer diese Reise, denn Juden durften sich nicht mehr frei bewegen. Zuerst brachte mich Papa in die Schule. Spaeter mussten meine Eltern Zwangsarbeit in einer Fabrik in Goeppingen leisten. Ich fuhr dann alleine zur Schule. Die Fahrt zur Schule wurde noch gefaehrlicher als ab dem 1. September 1941 alle Juden ueber 6 Jahren den gelben Davidstern tragen mussten. Manche christliche Kinder verhoenten und piesackten mich.

Eines Tages liess eine Frau eine Tuete mit Broetchen neben meinem Sitz liegen. Sie muss meinen gelben Davidstern erblickt haben und hatte Mitleid mit dem kleinen Maedchen, das so ganz allein im Zug fuhr. Die Deportationen nach dem Osten begannen Ende 1941. Meine Oma und die meisten Kinder der juedischen Schule wurden nach Riga in Lettland deportiert. Die Schule in Stuttgart wurde bald geschlossen bevor ich die erste Klasse beenden konnte.

Wir mussten das Haus meiner Grosseltern in Jebenhausen verlassen und wurden in einem „Judenhaus“ in Goeppingen einquartiert. Im August 1942 wurden meine Eltern und ich und andere Juden in der Turnhalle der Schillerschule in Goeppingen versammelt. Unser Gepaeck wurde durchsucht.

Einer der Aufseher fand Gefallen an einer Holzbrosche, die ich angesteckt hatte und nahm sie von mir. Er bruellte: „Du brauchst das nicht wo du hingehst.“ Dann riss er meine Puppe aus meinen Armen und untersuchte sie, ob ich etwas versteckt haette. Traenen ergossen sich ueber meine Wangen. Ich war uebergluecklich als er meine Puppe Marlene wieder in

meine Haende gab. Von Goeppingen ging es nach Stuttgart zu dem Sammellager Killesberg, wo wir am 22. August 1942 mit einem zusammengesetzten Transport von Juden aus Wuerttemberg in das KZ Theresienstadt deportiert wurden.

Ich war 7 Jahre alt und die Juengste von ca. 1.100 Personen, von denen meine Eltern und ich und ganz wenig andere ueberlebt haben. Es dauerte ca 2 Tage, bis wir zusammengedraengt in einem ueberfuellten Personenzug den Bahnhof von Bauschowitz

erreichten. Wir wurden empfangen vom Bruellen der Aufseher: „Lasst Alles liegen, und nehmt nur eure Bettrolle und das Blechgeschirr; Los marschieren! Kein Wiederstand!“ Wachleute mit Peitschen umringten uns. Meine Eltern gingen jeder auf einer Seite von mir, um mich vor Schlaegen zu schuetzen. Ich hielt meine Puppe fest im Arm. Wir gingen ungefaehr drei Kilometer.

Es war sehr schwer fuer die aelteren Leute, diesen langen Weg zu laufen. Wir wurden durch einen Bogeneingang in einer grossen Kaserne im Dachgeschoss auf dem kalten Boden ohne Betten untergebracht. Ueberall wimmelte es von Menschen. Theresienstadt bestand aus riesigen Backsteinkasernen und alten, halb zerfallenen Haeusern. Das KZ war von der Aussenwelt durch hohe Mauern, Holzzaeune und Stacheldraht voellig abgeschlossen. Die Verbindung nach draussen war strengstens verboten. Am 10. Oktober 1941, hatten Reinhard Heydrich, Adolf Eichman und andere Nazigroessen Theresienstadt zum Durchgangslager fuer Juden vor ihrer Vernichtung bestimmt. Die Nazis tarnten das Lager fuer Propagandazwecke als Musterghetto und machten eine verlogene Show fuer das Internationale Rote Kreuz 1944.

Die Gefangenen kamen aus mehreren Laendern aus Europa. Sie waren aeltere und prominente Menschen, und viele waren mit Orden ausgezeichnete Kriegsteilnehmer aus dem Ersten Weltkrieg. Das Leben im KZ Theresienstadt war besonders schwer fuer solch ein junges Kind. Es gab keinen Ausweg; Nur die Gaskammern in Auschwitz, zu verhungern, Selbstmord, oder an Krankheiten zu sterben. Die Familien, Maenner, Frauen und Kinder mussten meistens getrennt voneinander naechtigen, aber sie durften sich besuchen. Ich konnte gluecklicherweise mit meinen Eltern im Quartier der Kriegsversehrten bleiben. Wir schliefen auf Strohsaecken eng zusammengepfercht auf zwei oder dreistoeckigen Pritschen.

Wir Kinder wurden schnell selbstaendig. Die wichtigsten Woerter fuer uns waren : Brot, Kartoffel, und Suppe. Das ganze Leben drehte sich um Essen. Es gab nur Latrinen, die weit weg waren. Wenige Male bekamen wir Erlaubnis uns zu duschen. Unser Spielplatz war ein faulriechender Abfallhaufen. Hier wuehlten wir stundenlang herum und hofften, einen Schatz zu finden: Halb verfaulte Rueben, und Kartoffelschalen, bei denen man noch einen essbaren Schnitz abschneiden konnte. Schule war fuer uns Kinder verboten. Heimlich lehrten uns manche etwas lesen und schreiben. Das wurde dann Beschaeftigung genannt.

Fuer meine Puppe machte ich aus einem schmutzigen Pappkarton ein Bett am Kopfende der oberen Pritsche, wo ich zusammen mit meinen Eltern schlief. Eines Tages entdeckte ich in dem Karton eine tote Maus, ebenfalls ein Opfer des Hungers. Immer wieder gab es Epidemien wegen des Mangels an hygienischen Einrichtungen und weil wir so zusammengepfercht leben mussten. Typhus war eine grosse Gefahr. Wir waren sehr von Ratten, Maeusen, Floehen, Laeusen, und Wanzen geplagt. Immer wieder wurden Leute abtransportiert - meistens nach Auschwitz.

1944 mussten alle Kriegsversehrten nach alphabetischer Reihenfolge sich bei der Kommandantur melden. Sie hatten keine Ahnung, dass es sich dabei um eine Auswahl fuer die Deportation nach Auschwitz handelte. Wir teilten unsere Pritsche mit einer Familie namens Abraham aus Berlin. Sie hatten eine gleichalte Tochter Ruth Nelly, die wie ich, auch ein Einzelkind war. Ihr Vater hinkte an einem Fuss und war verwundet worden im Ersten Weltkrieg. Unsere beiden Vaeter gingen zur gleichen Zeit zur Kommandantur. Einige Wochen spaeter waren alle drei im Transport nach dem Osten. Wie ein Wunder sind wir zurueckgeblieben.

Ruth und ich waren wie Schwestern und wir versprachen uns gegenseitig zu besuchen: Sie nach Jebenhausen und ich nach Berlin: „Liebe Ruth, ich bin hier in Berlin um dich zu besuchen!“ Ruth und ihre Eltern wurden ermordet in einer der Gaskammern in Auschwitz. Sie erlebte noch nicht einmal ihren zehnten Geburtstag. Am 8. Mai 1945 sind wir endlich von unserem Elend durch die Rote Armee befreit worden. Von 140,000 Personen, die nach Theresienstadt deportiert wurden, sind 33.000 dort gestorben, und 88,000 ueberwiegend in Auschwitz oder anderen Lagern ermordet worden.

Wir waren 15,000 Kinder und nur wenige davon sind am Leben geblieben; darunter wie ein Wunder bin auch ich.

Die Stadt Stuttgart holte die wenigen Ueberlebenden ab. Wir wohnten nur 9 Monate in Goeppingen und emigrierten im Mai 1946 nach New York. Ich war 11 Jahre alt. Meine Eltern fanden Arbeit bei einer reichen Familie; Meine Mama als Dienstmaedchen und mein Papa als Diener. Amerika war fuer mich wie ein Zauberland. Aber leider wurde ich aus dem Traum bald geweckt. Ich hatte einen boesen Husten und man brachte mich zum Arzt. Nach seiner Untersuchung teilte er meinen Eltern mit: „Ihre Tochter ist schwer krank und hat Tuberkulose in beiden Lungen. Sie muss sofort ins Krankenhaus.“

Der Arzt erklaerte meinen Eltern, dass diese Krankheit von den 3 Jahren im KZ herstammte, wo ich unterernaehrt und im Dreck leben musste. Ich wurde in ein staatliches Krankenhaus gebracht. Ich konnte es kaum glauben: „Jetzt werde ich wieder eingesperrt!“ Die Traenen rannten wie Fluesse ueber mein Gesicht. Ich musste zwei Jahre dauernd im Bett liegen und schmerzhafte Untersuchungen erleiden. Endlich hatten meine Eltern eine Wohnung in Brooklyn und nahmen mich nach Hause. Nach einigen Monaten war ich in einem noch schlechteren Zustand mit Lungenblutungen und ganz kraftlos.

Ich betete zu Gott: Bitte lass mich nicht sterben, ich will leben!

Wie ein Wunder ist Streptomycin, das erste Antibiotika gegen Tuberkulose erfunden worden. Dafuer gab es auch den Nobel Preis. Ich musste wieder ein Jahr im Bett liegen. Aber ich war heilfroh, dass mich die schmerzhaften Spritzen an Streptomycin geheilt haben. Endlich mit 15 Jahren ging ich in die Schule und absolvierte die High School in drei statt vier Jahren. Die Wissenschaft interessierte mich sehr. Ich begann an der Uni Chemie zu studieren. Nach ein paar Wochen erkrankte ich wieder und musste nochmals 12 Monate im Bett verbringen und bekam zwei Spritzen und 26 Pillen taeglich.

Endlich ging ich wieder in die Uni und vollendete mein Studium. Ich arbeitete 38 Jahre als Chemikerin in medizinischer Forschung und klinischer Arbeit.

Summa sumarum

Soviel ich weiss, bin ich das einzige Kind, das unter allen Deportierten aus Stuttgart zurueckkehrte

20 Personen von unserer Familie sind von den Nazis ermordet worden

3 Jahre KZ Theresienstadt

4 Jahre im Bett wegen der schweren gesundheitlichen Folgen

8 Jahre Schulverlust

4 Jahre Stigmatisierung, den Judenstern zu tragen

Stigma wegen der boesen Krankheit, die Partner daran hinderte, mich zu heiraten.

Ich durfte nie ein Brautkleid tragen.

Ich werde nie Mama oder Oma werden.

Aber ich bin glücklich und die Kinder der Welt sind meine

Ich schliesse mit meinem Herzenswunsch: Menschenhass ist etwas Schreckliches. Wir sind alle als Brueder und Schwestern geboren. Mein innigster Wunsch ist die Versoehnung aller Menschen. Entzuende heute eine Kerze zur Erinnerung an die ermordeten unschuldigen Kinder, Frauen und Maenner.

Entzuende eine Kerze fuer das Leben, und halte die Dunkelheit zurueck.

Sei Hueter deiner Schwestern und Brueder, dann wird dein Glueck immer bluehen.

Wir sind alle als Kinder Gottes geboren.

Fuer Einigkeit und Frieden oeffnen sich die Tore.

Die Vergangenheit darf nie vergessen werden.

Zusammen wollen wir beten fuer Einigkeit auf Erden.

Lasst uns gemeinsam einen neuen Morgen sehen.

Dieser Traum soll nie verlorengehen.

Vielen Dank.