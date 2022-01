Die Präsidenten des Deutschen Olympischen Sportbundes, Thomas Weikert und des Deutschen Behindertensportverbandes, Friedhelm Julius Beucher, sind am Mittwoch, 26. Januar 2022, zusammen mit der Präsidentin von Athleten Deutschland, Karla Borger, Gäste im Sportausschuss des Bundestages. Gegenstand des Gesprächs mit den Abgeordneten ist der Sachstandsbericht der drei Sportverbände zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Sport. Der öffentliche Teil der Sitzung unter Leitung von Frank Ullrich (SPD) beginnt um 13.30 Uhr im Sitzungssaal 4.800 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin.

Die Sitzung findet als Hybridsitzung statt. Weitere Berechtigte können per Webex-Videokonferenz teilnehmen. Die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter sportausschuss@bundestag.de gesondert übermittelt. Eine Anmeldung zur Teilnahme an der Sitzung ist in jedem Falle erforderlich. Die Anmeldung zur Sitzung begründet keinen Anspruch auf Zutritt zur Galerie im Sitzungssaal. Anmeldungen sind bis Montag, 24. Januar, unter Angabe von Name, Vorname und Geburtsdatum an die E-Mail-Adresse sportausschuss@bundestag.de möglich.