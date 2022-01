Die Bundesversammlung tritt am Sonntag, 13. Februar 2022, im Paul-Löbe-Haus des Bundestages zusammen. Die Bundesversammlung ist die größte parlamentarische Versammlung der Bundesrepublik Deutschland. Einzige Aufgabe der 17. Bundesversammlung ist es, das nächste Staatsoberhaupt der Bundesrepublik Deutschland, den Bundespräsidenten oder die Bundespräsidentin, zu wählen. Die Versammlung wird aus den von den Volksvertretungen der 16 Bundesländer bestimmten 736 Delegierten und ebenso vielen Mitgliedern des Bundestages gebildet und tritt in der Regel nur alle fünf Jahre zusammen.

Die Bundesversammlung wird am Sonntag, 13. Februar 2022, ab 12 Uhr live im Parlamentsfernsehen und im Internet auf www.bundestag.de übertragen.

Bewerber um das Präsidentenamt

Amtsinhaber Dr. Frank-Walter Steinmeier hatte bereits am 28. Mai des vergangenen Jahres seine Bereitschaft zu einer weiteren Kandidatur erklärt. Die SPD hatte Steinmeier noch am gleichen Tag ihre Unterstützung zugesagt. Am 23. Dezember 2021 gab die FDP ihre Unterstützung bekannt, am 4. Januar 2022 folgten Bündnis 90/Die Grünen und einen Tag darauf CDU und CSU.

Am 11. Januar 2022 schlug Die Linke den parteilosen Mainzer Allgemein- und Notfallmediziner Dr. Gerhard Trabert für das Amt des Bundespräsidenten vor. Trabert ist seit 2009 Professor für Sozialmedizin und Sozialpsychiatrie im Fachbereich Sozialwesen der Hochschule RheinMain in Wiesbaden. Am 25. Januar 2022 nominierte die AfD den Ökonomen und Publizisten Prof. Dr. Max Otte für das Amt des Bundespräsidenten.

Paul-Löbe-Haus statt Reichstagsgebäude

Wegen der Größe der Bundesversammlung mit insgesamt 1.472 Mitgliedern und angesichts der pandemiebedingten Schutzvorkehrungen wird der Bundespräsident nicht wie sonst üblich im Plenarsaal des Reichstagsgebäudes gewählt, sondern in der Halle des Paul-Löbe-Hauses nebenan, in dem sonst die Ausschüsse tagen.

Ort und Zeit der Bundesversammlung bestimmt der Präsident oder die Präsidentin des Deutschen Bundestages. Er oder sie ist auch für die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung zuständig. Die Wahl des Bundespräsidenten ist in Artikel 54 Absatz 4 des Grundgesetzes geregelt. Bundestagspräsidentin Bärbel Bas wird daher die 17. Bundesversammlung am 13. Februar eröffnen und leiten.

Bundestagsmitglieder und Vertreter der Länder

Wie viele Vertreter die einzelnen Länder in die Bundesversammlung entsenden dürfen, errechnet sich anhand ihrer Bevölkerungszahlen. Die Ländervertreter müssen nach den Grundsätzen der Verhältniswahl in den jeweiligen Volksvertretungen gewählt sein. Bei ihnen handelt es sich meistens um Landtagsabgeordnete, es können aber auch Kommunalpolitiker und Persönlichkeiten aus anderen Bereichen des öffentlichen Lebens ein Mandat erhalten.

Demnach entsenden zur 17. Bundesversammlung die Volksvertretungen der Bundesländer 94 Mitglieder aus Baden-Württemberg, 115 aus Bayern, 30 aus Berlin, 24 aus Brandenburg, sechs aus Bremen, 16 aus Hamburg, 53 aus Hessen, 16 aus Mecklenburg-Vorpommern, 73 aus Niedersachsen, 156 aus Nordrhein-Westfalen, 37 aus Rheinland-Pfalz, neun aus dem Saarland, 39 aus Sachsen, 21 aus Sachsen-Anhalt, 27 aus Schleswig-Holstein und 20 aus Thüringen.

Ehemalige Ministerpräsidenten und andere Prominente

Zu den von den Landtagen entsandten Personen, die nicht oder nicht mehr dem Landtag angehören, zählen in diesem Jahr mehrere ehemalige Ministerpräsidenten wie Edmund Stoiber und Horst Seehofer aus Bayern, Georg Milbradt und Stanislaw Tillich aus Sachsen, Bernhard Vogel, Dieter Althaus und Christine Lieberknecht aus Thüringen, Torsten Albig aus Schleswig-Holstein, Erwin Sellering aus Mecklenburg-Vorpommern, David McAllister aus Niedersachsen, Roland Koch aus Hessen, Matthias Platzeck aus Brandenburg, Eberhard Diepgen aus Berlin und Jürgen Rüttgers aus Nordrhein-Westfalen. Altbundeskanzlerin Angela Merkel, vorgeschlagen vom Landtag in Mecklenburg-Vorpommern, wird den neuen Bundespräsidenten ebenso wählen wie Altbundestagspräsident Norbert Lammert.

Mit dabei sind auch Mediziner wie der Virologe Christian Drosten und die Biontech-Gründerin Özlem Türeci sowie etliche Pflegefachkräfte, Chemie-Nobelpreisträger Benjamin List, Astronaut Alexander Gerst. Fußballer wie Nationaltrainer Hansi Flick und SC-Freiburg-Coach Christian Streich oder Nationalspieler Leon Goretzka von Bayern München sind ebenfalls mit von der Partie. Die Kulturszene ist unter anderem mit dem Pianisten Igor Levit, den Schriftstellern Saša Stanišić und Gaby Hauptmann, dem Schlagersänger Roland Kaiser, den Schauspielerinnen Renan Demirkan und Sibel Kekilli und dem Entertainer Bernd Stelter vertreten.

Nominierung und Ablauf der Wahl

Die Wahl des Bundespräsidenten findet geheim und ohne vorherige Aussprache statt. Theoretisch ist jeder beziehungsweise jede Deutsche wählbar, sofern er oder sie das 40. Lebensjahr vollendet hat. Vorschläge für Kandidatinnen und Kandidaten können von jedem Mitglied der Bundesversammlung unterbreitet werden. Wahlvorschläge kann jedes Mitglied der Bundesversammlung bei der Bundestagspräsidentin schriftlich einreichen.

Die Wahlgänge finden per Namensaufruf statt. Hierzu werden jeweils die Namen der Mitglieder der Bundesversammlung in alphabetischer Reihenfolge von den Schriftführerinnen und Schriftführern

aufgerufen. Gewählt wird mit verdeckten amtlichen Stimmzetteln. Stimmzettel, die auf andere als in den zugelassenen Wahlvorschlägen benannte Personen lauten, sind ungültig. Nachdem das letzte Mitglied der Bundesversammlung seine Stimme abgegeben hat, werden die Stimmen von den Schriftführerinnen und Schriftführern ausgezählt. Die Auszählung dauert rund eine Stunde.

Erreicht keiner der Kandidaten im ersten und zweiten Wahlgang die absolute Mehrheit, also mehr als die Hälfte der Stimmen, kommt es zu einem dritten Wahlgang. Hier genügt eine relative Mehrheit: Es gewinnt, wer die meisten Stimmen erhält. Für den zweiten oder dritten Wahlgang können auch neue Wahlvorschläge unterbreitet werden.

Amtsantritt des Bundespräsidenten

Die Bundestagspräsidentin gibt das Ergebnis der Stimmenauszählung bekannt und fragt die gewählte Person, ob sie die Wahl annimmt. Nach einer kurzen Ansprache der oder des Gewählten erklärt die Bundestagspräsidentin die Bundesversammlung für beendet. Ihre Aufgabe ist erfüllt. Der zukünftige Bundespräsident tritt sein Amt an, sobald die Amtszeit des Vorgängers abgelaufen ist. Im Falle eines vorzeitigen Rücktritts eines Bundespräsidenten tritt der Nachfolger das Amt an, sobald er die Annahme der Wahl erklärt hat. Dies kann bereits, wie zuletzt bei der Wahl Steinmeiers am 12. Februar 2017, in der Bundesversammlung selbst geschehen.

Ein neu gewählter Bundespräsident leistet bei Amtsantritt folgenden Eid: „Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe.“ Der Eid kann auch ohne religiöse Beteuerung geleistet werden. (vom/eis/irs/28.01.2022)