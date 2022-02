Liveübertragung: Donnerstag, 17. Februar, 21 Uhr

Auf Verlangen der CDU/CSU berät der Bundestag am Donnerstag, 17. Februar 2022, in einer Aktuellen Stunde über das Thema „Rechtsstaatlichkeit wahren, Demokratie schützen – Haltung der Bundesregierung zu Straßenblockaden und unangemeldeten Demonstrationen sowie zur Publikation von Regierungsmitgliedern in Magazinen von linksextremistisch beeinflussten Organisationen“. (irs/15.02.2022)