Liveübertragung: Donnerstag, 17. Februar, 14.10 Uhr

Über die Bildungspolitik berät der Bundestag am Donnerstag, 17. Februar 2022. Die Fraktion Die Linke hat für die halbstündige Debatte einen Antrag mit dem Titel „Schule am Limit – Ausbildungsoffensive in der Lehrkräftebildung jetzt starten“ avisiert. Die Vorlage soll im Anschluss an den federführenden Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung überwiesen werden. (hau/31.01.2022)