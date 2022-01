Liveübertragung: Donnerstag, 17. Februar, 9.05 Uhr

Den 16. Entwicklungspolitischen Bericht der Bundesregierung (19/32715) berät der Bundestag am Donnerstag, 17. Februar 2022. Im Anschluss an die gut einstündige Debatte soll die Vorlage zur weiteren Beratung an den federführenden Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung überwiesen werden.

Weltweites Corona-Sofortprogramm von 4,7 Milliarden Euro

In dem Bericht heißt es unter anderem, dass 0,7 Prozent-Ziel für Entwicklungszusammenarbeit sei erreicht worden. Der Haushalt des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) habe sich von 6,3 Milliarden Euro im Jahr 2013 auf rund 13,4 Milliarden in 2021 mehr als verdoppelt. Die Ausgaben für Bildung und berufliche Bildung hätten sich von zehn Prozent (400 Millionen Euro) im Jahr 2013 auf 17 Prozent (mehr als 1 Milliarde Euro) im Jahr 2020 erhöht.

Mit Blick auf die Corona-Bekämpfung wird darauf verwiesen, dass seit 2020 durch das BMZ ein weltweites Corona-Sofortprogramm von 4,7 Milliarden Euro umgesetzt werde. Mehr als eine Milliarde Euro würden jährlich zusätzlich in globale Gesundheit investiert.

Thematisiert wird in dem Bericht auch der globale Klimaschutz. Der deutsche Beitrag zur internationalen Klimafinanzierung sei von 2014 bis 2020 mehr als verdoppelt worden, schreibt die Bundesregierung. Und zwar von zwei auf mehr als fünf Milliarden Euro. Das BMZ leistet rund 85 Prozent davon.

Des Weiteren macht die Bundesregierung in ihrem entwicklungspolitischen Bericht auf das im Jahr 2021 vom Deutschen Bundestag verabschiedete Lieferkettensorgfaltspfichtengesetz aufmerksam. Dies sei die bislang umfassendste Regelung zur Stärkung grundlegender Menschenrechte in globalen Lieferketten weltweit, heißt es in der Vorlage. (hau/31.01.2022)