Ohne Aussprache hat der Bundestag am Donnerstag, 27. Januar 2022, eine Reihe von Vorlagen zur weiteren Beratung in die Ausschüsse überwiesen:

ERP-Wirtschaftsplangesetz 2022: Die Bundesregierung hat einen Entwurf eines Gesetzes über die Feststellung des Wirtschaftsplans des ERP-Sondermögens für das Jahr 2022 (ERP-Wirtschaftsplangesetz 2022, 20/336) in den Bundestag eingebracht. Dies soll der Unterstützung der deutschen Wirtschaft aus dem Sondervermögen des European Recovery Program (ERP) im Jahr 2022 dienen und etwa 901 Millionen Euro bereitstellen. Insbesondere mittelständische Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft und Angehörige freier Berufe sollen dadurch zinsgünstige Darlehen und Beteiligungskapital mit einem Volumen von etwa 9,8 Milliarden Euro erhalten, heißt es in dem Gesetzentwurf. Das ERP-Sondervermögen des Bundes geht auf den Marshallplan der Nachkriegszeit zurück. Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft, vor allem mittelständische Betriebe, und Angehörige freier Berufe werden aus ERP-Mitteln mit zinsgünstigen Darlehen und Beteiligungskapital gefördert. Die Vorlage soll zur federführenden Beratung an den Wirtschaftsausschuss überwiesen werden.

Abgesetzt: Rechtsanspruch auf Umschulung: Von der Tagesordnung abgesetzt wurde die zunächst geplante Überweisung eines von der AfD-Fraktion angekündigten Gesetzentwurfs zur Einführung eines Rechtsanspruchs auf Umschulung.

Deutsche Weidetierhaltung: Die deutsche Weidetierhaltung zu erhalten und den unkontrollierten Anstieg des Wolfsbestandes zu regulieren, fordert die AfD-Fraktion in einem weiteren Antrag (20/515), der federführend an den Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft überwiesen wurde. Die Fraktion fordert von der Bundesregierung unter anderem, „sicherzustellen, dass das Bundesamt für Naturschutz (BfN) und die Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf (DBBW) die von den Ländern erhobenen Daten künftig schneller, transparenter und nachvollziehbarer zusammenführen und die Wolfsbestände in Deutschland realitätsgetreu beziffern“.

