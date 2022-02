Liveübertragung: Freitag, 18. Februar, 10.15 Uhr

„Explosion bei den Energiepreisen bekämpfen – Zeitnah wirksam und gerecht entlasten“ lautet der Titel eines Antrags der CDU/CSU-Fraktion, den die Abgeordneten des Bundestages am Donnerstag, 17. Februar 2022, eine gute Stunde lang beraten (20/725). Ob der Antrag nach der halbstündigen Debatte sofort abgestimmt oder zur weiteren Beratung an die Ausschüsse überwiesen wird, ist derzeit noch unklar. Ebenfalls beraten die Abgeordneten über eine Vorlage der AfD-Fraktion mit dem Titel „Kraftstoffpreise senken – Wirtschaft unterstützen – Wirtschaftskrise verhindern“ (20/707). Auch in diesem Fall ist offen, an welchen Ausschuss der Antrag zur federführenden Beratung überwiesen werden soll. Die Fraktion Die Linke legt zu dem Tagesordnungspunkt einen Antrag mit dem Titel „Verbraucher vor Energiepreissteigerung schützen“ (20/682) vor. Die Antrag soll im Anschluss an den Finanzausschuss zur federführenden Beratung überwiesen werden.

Antrag der CDU/CSU

Die Unionsfraktion fordert die Bundesregierung in ihrem Antrag dazu auf, eine Reihe von Sofortmaßnahmen zum Schutz von Verbraucherinnen und Verbrauchern sowie von Unternehmen zu ergreifen, um die wirtschaftlichen sowie die sozialen Folgen der aktuellen Energiepreisentwicklung abzufedern.

Unter anderem verlangen die Antragsteller, die EEG-Umlage für alle Stromkunden abzuschaffen – spätestens zur Mitte des Jahres. Darüber hinaus solle die Umsatzsteuer auf Strom-, Gas- und Fernwärmelieferungen für die Jahre 2022 und 2023 auf den ermäßigten Umsatzsteuersatz von sieben Prozent gesenkt werden. Zur Begründung heißt es, die Energiepreise seien in diesem Winter um bis zu 40 Prozent gestiegen. Die hohen Kosten treffen laut Antrag vor allem Haushalte mit geringen Einkommen, aber auch die breite Mittelschicht sowie Unternehmen und Kommunen.

Antrag der AfD

Nach dem Willen der AfD soll die Mehrwertsteuer für Otto-, Diesel- und Heizkraftstoffe vorerst für ein halbes Jahr auf den reduzierten Satz von derzeit sieben Prozent abgesenkt werden. In Ihrem Antrag verlangt sie außerdem, das Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) außer Kraft zu setzen und damit die CO 2 -Abgabe abzuschaffen, um so die Kraftstoffpreise zusätzlich zu reduzieren.

Aus Sicht der Antragsteller führt das BEHG zu einer unverhältnismäßigen Belastung der mittelständischen Wirtschaft und des Verbrauchers. Es entfalte keine sinnvolle Lenkungswirkung und zeige „eine ideologische Richtung der Bundesregierung“ auf, „die unsere Wertschöpfung und Wettbewerbsfähigkeit“ gefährde, so die Fraktion. Ferner fordert sie die Regierung dazu auf, einen Gesetzentwurf vorzulegen, nach denen die Preisauszeichnungen an Tankstellen nur einmal täglich um 12 Uhr vorgenommen werden dürfen.

Antrag der Linksfraktion

Die Abgeordneten der Linksfraktion fordern in ihren Antrag unter anderem, innerhalb der nächsten sechs Monate eine funktionierende staatliche Strompreisaufsicht einzuführen und die Vorschläge Frankreichs, Spaniens und Italiens zur Entkopplung der Strompreise von Spekulationen an der Börse zu unterstützen und in der EU umzusetzen.

Dem Bundestag sei zudem ein Konzept vorzulegen, wie ein Energiegrundkontingent pro Person für alle Bürgerinnen und Bürger zu günstigen und stabilen Preisen umgesetzt werden kann. Außerdem soll die Mehrwertsteuer auf Erdgas, Strom und Fernwärme für mindestens sechs Monate von 19 Prozent auf sieben Prozent reduziert werden. (irs/eis/16.02.2022)