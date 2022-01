Liveübertragung: Freitag, 18. Februar, 9 Uhr

Im Deutschen Bundestag findet am Freitag, 18. Februar 2022, eine vereinbarte Debatte zum Arbeitsprogramm der Europäischen Kommission für das Jahr 2022 statt. Eine gute Stunde ist für die Aussprache eingeplant.

Arbeitsprogramm der Kommission für 2022

Das Arbeitsprogramm der Kommission für 2022 enthält die nächsten Schritte der Transformationsagenda der Kommission, welche nach Überwindung der COVID-19-Krise zu einem grüneren, gerechteren, digital besser aufgestellten und resilienteren Europa führen sollen. Geplant ist, Europa bis 2050 zum ersten klimaneutralen Kontinent der Welt zu machen. Zusätzlich zu ihrem im Jahr 2021 als Teil des europäischen Grünen Deals vorgestellten Pionierpakets „Fit for 55“ will die Kommission einen Rechtsrahmen für die Zertifizierung der CO2-Entfernung vorschlagen.

Ferner sollen laut Arbeitsprogramm weitere Schritte hin zur emissionsfreien Mobilität unternommen werden, beispielsweise durch eine Überprüfung der CO 2 -Emissionsnormen für schwere Nutzfahrzeuge. Geplant sind auch ein Null-Schadstoff-Aktionsplan zur Verbesserung der Wasser- und Luftqualität, neue Vorschriften für den nachhaltigen Einsatz von Pestiziden und eine Stärkung der Kreislaufwirtschaft, indem das Recht gestärkt wird, Produkte reparieren zu lassen, anstatt sie zu ersetzen.

Digitaler Wandel in der EU soll bis 2030 vollzogen werden

Angesichts der Pandemie, die als Katalysator für die Digitalisierung der Welt gewirkt habe, kündigt die Kommission an, ihren Weg in das digitale Jahrzehnt weiterzuverfolgen, „damit der digitale Wandel in der EU bis 2030 vollzogen wird“. Der Binnenmarkt sei nach wie vor von entscheidender Bedeutung für Europas Innovation, heißt es in dem Programm. Daher habe die Kommission die Wettbewerbspolitik überprüft und werde ein Notfallinstrument für den Binnenmarkt vorschlagen, um künftige Störungen zu verhindern.

Um die dringenden Probleme im Zusammenhang mit der Lieferung von für digitale Lösungen erforderlichen Halbleitern auszuräumen, soll ein europäisches Computerchip-Gesetz vorgelegt werden, das ein hochmodernes Chip-Ökosystem fördern und neue Märkte für bahnbrechende europäische Technologien eröffnen soll, kündigt die Kommission an. (hau/31.01.2022)