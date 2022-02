Der Bedarf nach bezahlbarem Wohnraum steigt in den Ballungsräumen in Deutschland stetig.

Liveübertragung: Freitag, 18. Februar, 12.50 Uhr

Ein Antrag der AfD-Fraktion mit dem Titel „Für bezahlbares Bauen und Wohnen – Neue Deutsche Wohnungsnot stoppen“ steht am Freitag, 18. Februar 2022, auf der Tagesordnung des Bundestages (20/701). Für die Debatte ist eine halbe Stunde eingeplant. Im Anschluss an die Debatte soll der Antrag zur weiteren Beratung an den federführenden Ausschuss für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen überwiesen werden.

Antrag der AfD

In ihrem Antrag üben die AfD-Abgeordneten scharfe Kritik an der aus ihrer Sicht verfehlten Bau- und Wohnungspolitik der vergangenen Jahre. Sie fordern, jene Hindernisse zu beseitigen, die das Bauen und Wohnen belasteten, sowohl im Hinblick auf die Unternehmen und Eigentümer als auch auf die Vermieter und Mieter.