Der Bundestag hat am Donnerstag, 9. Dezember 2021, einen Antrag der Linksfraktion beraten, in dem diese die Freigabe der Patente für Corona-Impfstoffe fordert. Der Antrag (20/201) wurde anschließend zur weiteren Beratung in den Hauptausschuss überwiesen.

Antrag der Linken

Konkret fordert Die Linke von der Bundesregierung Unterstützung für den Antrag von Südafrika und Indien für ein Aussetzen der Patente für Therapeutika, Impfstoffe und Tests bei Covid-19 bei der Welthandelsorganisation.

Außerdem solle ein „wirksamer Technologietransfer insbesondere auch für die mRNA- und Vektorimpfstoffe“ gewährleistet werden. Damit will die Fraktion sicherstellen, dass das Know-how zur Produktion weltweit angeeignet werden kann, heißt es. (ste/irs/09.12.2021)