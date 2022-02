Die Abgeordneten der Deutsch-Französischen Parlamentarischen Versammlung befassen sich in einer Anhörung mit Stand der EU- und Auswärtigen Angelegenheiten.

Die Deutsch-Französische Parlamentarische Versammlung trifft sich am Montag, 21. Februar 2022, erstmals nach der Bundestagwahl. Im Zentrum der in Paris in der Assemblée nationale stattfindenden 7. Sitzung steht eine Anhörung, die unter anderem die deutsch-französische Zusammenarbeit, die französische EU-Ratspräsidentschaft und die Konferenz zur Zukunft Europas thematisch beleuchtet. Die Sitzung dauert von 12.15 Uhr bis voraussichtlich 15 Uhr.

Die Sitzung wird live im Parlamentsfernsehen und im Internet auf www.bundestag.de übertragen.

Regierungsvertreter des Auswärtigen stehen Rede und Antwort

In der Anhörung stellen sich die Staatsministerin für Europa und Klima im Auswärtigen Amt, Dr. Anna Lührmann (Bündnis 90/Die Grünen), und der Staatssekretär für europäische Angelegenheiten im Ministerium für Europa und auswärtige Angelegenheiten, Clément Beaune (Territoires de Progrès) den Fragen der Abgeordneten.

Darüber hinaus steht vor der Anhörung die Wahl der Mitglieder und des Vorsitzes des Vorstands aus dem Deutschen Bundestag sowie die Wahl der stellvertretenden Mitglieder des Vorstands aus dem Deutschen Bundestag und der Assemblée nationale auf der Tagesordnung. Außerdem ist nach der Anhörung eine Debatte zum Thema „Zukunft der Europäischen Union“ vorgesehen. (eis/14.02.2022)