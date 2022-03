Gesundheits- und Pflegeverbände sehen die geplante Änderung des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) mit dem Wegfall bisheriger Schutzvorkehrungen gegen das Coronavirus mit großer Sorge. Experten machten in einer öffentlichen Anhörung des Gesundheitsausschusses über den Gesetzentwurf der Koalitionsfraktionen (20/958) am Montag, 14. März 2022, unter der Leitung der stellvertretenden Vorsitzenden Dr. Kirsten Kappert-Gonther (Bündnis 90/Die Grünen) im Bundestag deutlich, dass zumindest an der bundeseinheitlichen Maskenpflicht in öffentlichen Innenräumen festgehalten werden sollte. Befürchtet wird auch ein Flickenteppich an unterschiedlichen Regelungen in den Ländern. Die Sachverständigen äußerten sich in der Anhörung sowie in schriftlichen Stellungnahmen.

Geplante Änderungen im IfSG

Am 19. März 2022 läuft die bisherige Rechtsgrundlage aus. Der Gesetzentwurf der Koalitionsfraktionen von SPD, Grünen und FDP soll die neue Rechtsgrundlage darstellen. Der Vorlage zufolge sollen die Länder nach dem 19. März nur noch befugt sein, ausgewählte niedrigschwellige Auflagen anzuordnen. Dazu zählen die Maskenpflicht in Krankenhäusern, Dialyse- und Pflegeeinrichtungen, Einrichtungen zur gemeinschaftlichen Unterbringung von Asylbewerbern und dem Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) sowie Testpflichten zum Schutz vulnerabler Personen unter anderem in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, Schulen, Kitas oder Einrichtungen zur gemeinschaftlichen Unterbringung von Asylbewerbern.

Zudem soll die Maskenpflicht auch im Luft- und Personenfernverkehr bestehen bleiben, die jedoch von der Bundesregierung ausgesetzt werden kann. Möglich bleiben ferner individuelle Vorkehrungen in einem Betrieb oder einer Einrichtung sowie gegenüber Kranken, Krankheitsverdächtigen, Ansteckungsverdächtigen oder sogenannten Ausscheidern. Bei einer lokal begrenzten, bedrohlichen Infektionslage soll künftig eine Hotspot-Regelung greifen. In dem Fall können die betroffenen Gebietskörperschaften erweiterte Schutzvorkehrungen anwenden, etwa Maskenpflicht, Abstandsgebote oder Hygienekonzepte. Voraussetzung ist ein Beschluss des Landesparlaments in Bezug auf die Gebietskörperschaft und die Feststellung der konkreten Gefahr einer sich dynamisch ausbreitenden Infektionslage.

Die auf den neuen Regelungen beruhenden Auflagen sollen spätestens mit Ablauf des 23. September 2022 außer Kraft treten. Dann soll, auf Basis der aktuellen Infektionslage, neu bewertet werden, welche Schutzvorkehrungen im Herbst und Winter erforderlich sind. Ferner sieht der Entwurf vor, dass aufgrund der besonderen Bedeutung der Impf-, Genesenen- und Testnachweise diese Begriffe im IfSG definiert werden sollen. Für stationäre Pflegeeinrichtungen soll das Impfquoten-Monitoring verstetigt werden.

Sorge über unzureichende Schutzvorkehrungen

Die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) erklärte, die reduzierten Möglichkeiten für Schutzvorkehrungen auf Länderebene seien unzureichend. Um auch künftig auf dynamische Veränderungen im Infektionsgeschehen schnell und adäquat reagieren zu können, müssten die Länder weiter Zugriff auf erprobte und bewährte Mittel haben.

Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste (bpa) sieht den Gesetzentwurf mit Sorge. Die Möglichkeit, Maskenpflicht und Testvorgaben in Einrichtungen der Pflege und Eingliederungshilfe aufrecht zu erhalten, sei sinnvoll. Es sei jedoch bedauerlich, dass ein erheblicher Teil der Schutzvorkehrungen für die allgemeine Bevölkerung künftig nicht mehr gelten solle. Wenn die Infektionszahlen wie derzeit neue Höchststände erreichten, ließen sich trotz intensiver Bemühungen Eintragungen des Virus in die Einrichtungen nicht vermeiden. Der beste Schutz für vulnerable Menschen sei eine niedrige Inzidenz in der Gesamtbevölkerung. Der Verband setze sich daher auch für eine allgemeine Impfpflicht ein.

Kritik am Wegfall umfassender Testpflichten

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) kritisierte den Wegfall umfassender Testpflichten und Zutrittskonzepte. Es hätte die Möglichkeit gegeben, die bestehenden Regelungen um drei Monate zu verlängern. Angesichts der parallel wirksam werdenden einrichtungsbezogenen Impfpflicht wäre eine Fortgeltung der Regelungen sinnvoll gewesen. Stattdessen sehe der Entwurf abstrakte Masken- und Testpflichten für medizinische Einrichtungen vor.

Zudem bestehe die Gefahr kurzfristiger und vielfältiger Regelungen in den Bundesländern. Dies sei im Sinne des Infektionsschutzes nicht sinnvoll. Die DKG warnte ferner vor Liquiditätsproblemen der Krankenhäuser und forderte eine Verlängerung der Ausgleichszahlungen und Versorgungsaufschläge über den 19. März hinaus bis mindestens Ende Juni 2022. Auch die Coronavirus-Testverordnung (TestV) müsse dringend über den 31. März 2022 hinaus verlängert werden. Die Kliniken bräuchten hier Planungssicherheit.

Bundeseinheitliche Regelung für den Maskenschutz

Die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin (DGKJ) forderte eine bundeseinheitliche Regelung für den Maskenschutz und die Testpflicht bei Kindern und Jugendlichen. Ferner gab der Verband zu bedenken, dass die Vorgaben für einen vollständigen Impfschutz offenbar auch für Kinder gelten sollen. Dies werde entschieden abgelehnt. Nicht geimpften Kindern dürften keine Nachteile bei ihrer sozialen Teilhabe entstehen. Hier müsse es Ausnahmeregelungen geben, zumindest für Kinder bis elf Jahren.

Eine Sprecherin der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) sprach sich in der Anhörung für die Beibehaltung der Maskenpflicht an Schulen aus. Der Verzicht auf Schutzmasken sei das falsche Signal. „Wir sind weit davon entfernt, die Schulen als sichere Orte zu bezeichnen.“ Auch an Schulen werde das Virus verbreitet.

Ende der 3G-Zugangsregelungen

Der DGB forderte angesichts der sehr hohen Fallzahlen einen angemessenen Schutz im öffentlichen Leben durch Masken. Das Tragen von FFP2-Masken könne viele Infektionen verhindern. Zudem seien die Arbeitgeber bei einem Auslaufen der 3G-Zugangsregelungen nicht von ihrer Verantwortung für den Infektionsschutz am Arbeitsplatz entbunden.

Der Arbeitgeberverband BDA versicherte, auch nach einer Aufhebung der 3G-Zugangsregelung und der Verpflichtung zu mobiler Arbeit werde die Wirtschaft ihre den betrieblichen Bedürfnissen angepassten Schutzvorkehrungen beibehalten und so eine Verbreitung des Coronavirus wie bisher erfolgreich verhindern. Es sei zu begrüßen, dass die derzeit geltenden Schutzmaßnahmen kontrolliert zurückgefahren würden. Die vorgesehenen Erleichterungen seien notwendig und sinnvoll. Der BDA forderte zugleich ein möglichst abgestimmtes Vorgehen der Länder, um Rechtssicherheit auch für Unternehmen mit überregionalen Standorten sicherzustellen. Um das Risiko eines Flickenteppichs zu vermeiden, sollten die Länder von ihrer Regelungskompetenz zurückhaltend Gebrauch machen.

Warnung vor Lockerung des Basischutzes

Die Virologin Prof. Dr. Melanie Brinkmann warnte in der Anhörung nachdrücklich davor, den Basisschutz zu lockern. In der Folge könne es vermehrt zu Ausbrüchen kommen, auch in Altersheimen und in der ambulanten Pflege. Somit bestehe die Gefahr, die Kontrolle noch einmal komplett zu verlieren. Sie forderte die Beibehaltung der Maskenpflicht auch in Arztpraxen und dem Rettungsdienst. Angesichts der Dynamik im Infektionsgeschehen sei es unverständlich, wenn auf den Werkzeugkasten verzichtet werden solle. Zu viele vulnerable Menschen seien noch nicht geimpft.

Der Deutsche Landkreistag monierte, die jetzt vorgesehene Hotspot-Regelung sei ungeeignet, um die erforderlichen Maßnahmen ohne unnötige Verzögerungen ergreifen zu können. Das Verfahren sei träge, da zunächst das Landesparlament die konkrete Gefahr und die Anwendung bestimmter Schutzvorkehrungen feststellen müsse. Denkbar wäre, dass die betroffenen Landkreise selbst über den Einsatz eines verschärften Instrumentariums entscheiden.

Mehrere Rechtsexperten rügten in der Anhörung unklare Rechtsbegriffe im Zusammenhang mit der Hotspot-Regelung. So sei nicht eindeutig definiert, auf Basis welcher Richtgrößen die Landesparlamente eingreifen sollten und was genau sie festlegen müssten. Die Einbeziehung der Landtage sei in der Form fragwürdig. (pk/14.03.2022)