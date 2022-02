Liveübertragung: Donnerstag, 17. März, 15.15 Uhr

„Potenziale nutzen – Inklusive Arbeitswelt stärken“ lautet der Titel eines von der CDU/CSU-Fraktion angekündigten Antrages, den der Bundestag am Donnerstag, 17. März 2022, berät. Im Anschluss an die 40-minütige Debatte soll der aktuell noch nicht vorliegende Antrag an den federführenden Ausschuss für Arbeit und Soziales überwiesen werden. (hau/22.02.2022)