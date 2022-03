Liveübertragung: Mittwoch, 16. März, 19.10 Uhr

Die AfD-Fraktion legt einen Antrag mit dem Titel „Keine Abschaltung von Kernkraftwerken – Erst recht nicht in einer neuen Realität“ (20/1021) vor. Darüber wird der Bundestag am Mittwoch, 16. März 2022, eine Dreiviertelstunde lang beraten. Anschließend soll der Antrag an die Ausschüsse zur weiteren Beratung überwiesen werden. (eis/15.03.2022)