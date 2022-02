Liveübertragung: Mittwoch, 16. März, 16.30 Uhr

Der Bundestag berät am Mittwoch, 16. März 2022, die Forderung der CDU/CSU-Fraktion nach Einsetzung eines Parlamentarischen Beirats für gleichwertige Lebensverhältnisse. Derzeit ist noch offen, ob der entsprechende Antrag der Fraktion (20/694) im Anschluss an die 40-minütige Debatte sofort abgestimmt oder zur weiteren Beratung an die Ausschüsse überwiesen wird.

Ziel des Parlamentarischen Beirats für gleichwertige Lebensverhältnisse soll es laut Unionsfraktion sein, „das im Grundgesetz verankerte Ziel gleichwertiger Lebensverhältnisse in geeigneter Weise fachübergreifend zu behandeln“. 19 ordentliche und 19 stellvertretende Mitglieder soll der Beirat haben. Er soll die parlamentarische Begleitung der bundesgesetzlichen wie auch der europäischen Rechtsetzung im Hinblick auf die Zielstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse gewährleisten. (hau/22.02.2022)