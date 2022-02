Liveübertragung: Donnerstag, 17. März, 16.45 Uhr

Der Bundestag berät am Donnerstag, 17. März 2022, einen von der CDU/CSU-Fraktion angekündigten Antrag mit dem Titel „Finanzierung des Politischen Islamismus in Deutschland offenlegen und unterbinden“. Nach 40-minütiger Debatte ist die Überweisung der Vorlage an den federführenden Ausschuss für Inneres und Heimat vorgesehen. (hau/22.02.2022)